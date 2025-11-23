Dolar
42,4530 %0.01
Euro
48,9239 %-0.06
Gram Altın
5.554,99 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Ocak Zammı Öncesi Promosyon Alarmı: Bankalar Yarışta, Emekliler Dikkat!

Ocak Zammı Öncesi Promosyon Alarmı: Bankalar Yarışta, Emekliler Dikkat!

Emekli maaş zammı yaklaşırken bankalar promosyonlarını artırmaya başladı. Ancak promosyonunu şimdi alan emekliler, Ocak'ta açıklanacak yeni oranlardan mahrum kalabilir. Uzmanlar, acele karar vermeyin, diyerek uyarıyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ocak Zammı Öncesi Promosyon Alarmı: Bankalar Yarışta, Emekliler Dikkat!
Okunma Süresi: 2 dk

2025 yılı sonuna yaklaşırken bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapmak için promosyon tekliflerini güncelledi. Kasım ayı itibarıyla 12.000 TL ile 31.000 TL arasında değişen promosyonlar, pek çok emekliyi maaş taşıma konusunda yeniden düşünmeye sevk etti.

Ancak Ocak 2026’da yapılacak emekli maaş zammı, promosyonlarda da yeni bir artış dalgası başlatabilir. Bu nedenle uzmanlar, şu an promosyon almak isteyenleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Taahhüt Bitmeden Banka Değiştirmek Mümkün mü?

Promosyon süresi dolmadan başka bir bankaya geçmek isteyenler için iyi haber: Emekliler, yalnızca kalan taahhüt süresi kadar promosyonu iade ederek banka değiştirebiliyor. Bu durumda herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor.

Ancak değişiklik öncesi e-Devlet üzerinden başvuru, bankadan çıkış işlemleri ve yeni taahhüt şartlarının dikkatle incelenmesi öneriliyor.

Kasım 2025 Güncel Promosyon Tutarları

BankaToplam Promosyon (TL)
Ziraat Bankası12.000 TL
Yapı Kredi30.000 TL’ye kadar
TEB21.000 TL
Garanti BBVA25.000 TL
İş Bankası24.000 TL
ING28.000 TL
Kuveyt Türk27.500 TL
DenizBank27.000 TL
Türkiye Finans29.500 TL
QNB Finansbank31.000 TL

Promosyon tutarları genellikle 3 yıl taahhüt karşılığında veriliyor. Ek ödemeler için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya bankadan kredi çekme şartı aranabiliyor.

Ocak 2026’da Ne Olacak?

Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyor. Bu zammın ardından emekli maaşları artacağı için, bankaların verdiği promosyonlar da yükselebilir.

Uzman tahminlerine göre Ocak zammı sonrası promosyonlar 34.000 – 36.000 TL bandına ulaşabilir. Ancak bu rakamlar şimdilik resmi değil; yalnızca öngörü niteliğinde.

Ocak Ayı Beklenmeli mi?

Uzmanlar, promosyonunu henüz almamış emeklilere şu tavsiyelerde bulunuyor:

Bekleyebilenler Ocak ayını tercih etmeli.

Mevcut promosyonundan memnun olmayan ve taahhüt bozmayı göze alanlar, şimdi banka değiştirebilir.

Sadece nakit promosyon değil, şu avantajlara da dikkat edilmeli:

Ücretsiz havale/EFT

Düşük faizli kredi imkânları

Kolay dijital bankacılık

ATM ve şube sayısı

Bankalar Harekete Geçti, Emekliler İçin Karar Zamanı

Kasım ayında promosyon savaşları alevlense de asıl hareketliliğin Ocak ayında yaşanması bekleniyor. Bankalar şimdiden 2026 promosyonları için hazırlıklara başlarken, emeklilerin vereceği karar, önümüzdeki 3 yılı doğrudan etkileyecek.

#Emekli Maaşı Zammı
#Emekli Promosyonu
#Sgk
#Banka Promosyonları 2025
#Ocak Zammı 2026
#Banka Değişikliği
#Promosyon İadesi
#E-devlet Promosyon Başvurusu
#Emeklilik Haberleri
#Kamu Bankaları
#Özel Bankalar
#Emekliye Ne Kadar Promosyon Veriliyor
Osimhen Derbide Sahada Olacak mı? Galatasaray'da Sakatlık Belirsizliği Devam Ediyor
Osimhen Derbide Sahada Olacak mı? Galatasaray'da Sakatlık Belirsizliği Devam Ediyor
#Spor / 23 Kasım 2025
Xiaomi’den POCO F7 Pro ve Redmi Turbo 4 Pro’ya HyperOS 3 Sürprizi!
Xiaomi’den POCO F7 Pro ve Redmi Turbo 4 Pro’ya HyperOS 3 Sürprizi!
#Teknoloji / 23 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
İninal Bakiye İadeleri Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı Sonrası Süreç Netleşiyor
İninal Bakiye İadeleri Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı Sonrası Süreç Netleşiyor
Genel
Emekli Olup Çalışanlara Şok! Maaş Kesintisi Yolda
Emekli Olup Çalışanlara Şok! Maaş Kesintisi Yolda
Talya Sever Kimdir? Eğitim Geçmişi ve Kariyerine Dair Bilgiler
Talya Sever Kimdir? Eğitim Geçmişi ve Kariyerine Dair Bilgiler
Eddie Murphy'nin Reddettiği Filmler ve Pişmanlıkları
Eddie Murphy'nin Reddettiği Filmler ve Pişmanlıkları
Android ve iPhone Arasındaki Engeller Kalktı: 'Doğrudan Paylaşım' Başladı
Android ve iPhone Arasındaki Engeller Kalktı: 'Doğrudan Paylaşım' Başladı
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. Çağrısına 1266 İşletme Başvurdu
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. Çağrısına 1266 İşletme Başvurdu
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güller ve Günahlar 7. Bölüm: “Bana Aşık Olma Zeynep!” Kanal D Son Bölüm Özeti
Güller ve Günahlar 7. Bölüm: “Bana Aşık Olma Zeynep!” Kanal D Son Bölüm Özeti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft