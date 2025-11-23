Ocak Zammı Öncesi Promosyon Alarmı: Bankalar Yarışta, Emekliler Dikkat!

2025 yılı sonuna yaklaşırken bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapmak için promosyon tekliflerini güncelledi. Kasım ayı itibarıyla 12.000 TL ile 31.000 TL arasında değişen promosyonlar, pek çok emekliyi maaş taşıma konusunda yeniden düşünmeye sevk etti.

Ancak Ocak 2026’da yapılacak emekli maaş zammı, promosyonlarda da yeni bir artış dalgası başlatabilir. Bu nedenle uzmanlar, şu an promosyon almak isteyenleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Taahhüt Bitmeden Banka Değiştirmek Mümkün mü?

Promosyon süresi dolmadan başka bir bankaya geçmek isteyenler için iyi haber: Emekliler, yalnızca kalan taahhüt süresi kadar promosyonu iade ederek banka değiştirebiliyor. Bu durumda herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor.

Ancak değişiklik öncesi e-Devlet üzerinden başvuru, bankadan çıkış işlemleri ve yeni taahhüt şartlarının dikkatle incelenmesi öneriliyor.

Kasım 2025 Güncel Promosyon Tutarları

Banka Toplam Promosyon (TL) Ziraat Bankası 12.000 TL Yapı Kredi 30.000 TL’ye kadar TEB 21.000 TL Garanti BBVA 25.000 TL İş Bankası 24.000 TL ING 28.000 TL Kuveyt Türk 27.500 TL DenizBank 27.000 TL Türkiye Finans 29.500 TL QNB Finansbank 31.000 TL

Promosyon tutarları genellikle 3 yıl taahhüt karşılığında veriliyor. Ek ödemeler için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya bankadan kredi çekme şartı aranabiliyor.

Ocak 2026’da Ne Olacak?

Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyor. Bu zammın ardından emekli maaşları artacağı için, bankaların verdiği promosyonlar da yükselebilir.

Uzman tahminlerine göre Ocak zammı sonrası promosyonlar 34.000 – 36.000 TL bandına ulaşabilir. Ancak bu rakamlar şimdilik resmi değil; yalnızca öngörü niteliğinde.

Ocak Ayı Beklenmeli mi?

Uzmanlar, promosyonunu henüz almamış emeklilere şu tavsiyelerde bulunuyor:

Bekleyebilenler Ocak ayını tercih etmeli.

Mevcut promosyonundan memnun olmayan ve taahhüt bozmayı göze alanlar, şimdi banka değiştirebilir.

Sadece nakit promosyon değil, şu avantajlara da dikkat edilmeli:

Ücretsiz havale/EFT

Düşük faizli kredi imkânları

Kolay dijital bankacılık

ATM ve şube sayısı

Bankalar Harekete Geçti, Emekliler İçin Karar Zamanı

Kasım ayında promosyon savaşları alevlense de asıl hareketliliğin Ocak ayında yaşanması bekleniyor. Bankalar şimdiden 2026 promosyonları için hazırlıklara başlarken, emeklilerin vereceği karar, önümüzdeki 3 yılı doğrudan etkileyecek.