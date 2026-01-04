Sağlık Personeli Banka Promosyonu Ne Zaman Yatacak? 2026 Ocak Güncel Rakım Listesi!

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen banka promosyonu görüşmeleri, sağlık çalışanları için büyük önem taşıyor. 2026 Ocak maaş zammıyla birlikte, yüz binlerce sağlık personeli, alım güçlerinin eridiği bir dönemde yeni promosyon anlaşmalarını merakla bekliyor. Enflasyonun etkisiyle artan yaşam maliyetlerini telafi etmeyi hedefleyen sağlık personeli, sendikalar ve Bakanlık arasında gerçekleştirilen müzakerelerin sonucunu sabırsızlıkla bekliyor. Bu bağlamda, "Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Promosyon Tutarı 100.000 TL'ye Mi Çıkıyor?

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin ifadeleri doğrultusunda, sağlık çalışanları için gündeme gelen rakamlar, beklentileri yükseltti. İl sağlık müdürlükleriyle yapılan görüşmelerde değerlendirilen son teklif paketinde, toplamda 100.000 TL ve üzeri bir promosyon tutarı öne çıkıyor. Bu teklifin detayları ise şöyle: 90.000 TL nakit ödeme ve 10.000 TL para puan. Sendikalar, mevcut ekonomik koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgularken, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile yürütülen müzakerelerde taban tutar hedefinin netleştirilmesi üzerinde duruluyor.

Yeni Model: 550.000 TL’ye Kadar Faizsiz Kredi İmkanı

Geleneksel nakit promosyon modelinin yanı sıra, ilk kez ciddi anlamda gündeme getirilen "faizsiz kredi" seçeneği, sağlık sektöründe büyük ilgi uyandırdı. İddialara göre, sağlık personeline 200.000 TL ile 550.000 TL arasında faizsiz kredi kullanma imkanı tanınabilir. Bu durumda, çalışanların nakit promosyonun bir kısmından vazgeçmesi gerekecek. Özellikle ev veya araç almayı planlayan sağlık çalışanları için bu modelin önemli bir kolaylık sağlaması hedefleniyor.

Promosyon Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Görüşmelerin uzaması, promosyon ödemelerinin tarihini de etkileyebilir. Eğer il sağlık müdürlükleri ve bankalar arasındaki nihai protokol, Ocak 2026 sonuna kadar tamamlanırsa, ödemelerin Şubat veya Mart 2026 döneminde tek seferde ve peşin olarak yapılması bekleniyor. Ancak, ihale iptalleri ve yeniden başlatılması durumunda bu ödemelerin yılın ikinci çeyreğine sarkabileceği belirtiliyor.

Sağlık Çalışanlarının Gözü Bakanlık’ta

Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilecek merkezi bir anlaşma, iller arasındaki tutar farklarını ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Çalışanlar, sosyal medya üzerinden "en az 100 bin TL nakit" talebini dile getirirken, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklama, dikkatle takip ediliyor.