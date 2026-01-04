Yumaklı: 2025'te 517 Milyon Fidan ve Tohumu Toprakla Buluşturduk

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılında gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yumaklı, Türkiye'nin orman varlığını artırmak, mevcut ormanları verimli hale getirmek ve fidanlarla tohumları geleceğe taşımak amacıyla yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye, bu çabaları sayesinde dünya genelinde en fazla ağaçlandırma yapan ilk üç ülke arasında yer alıyor.

Ağaçlandırma Çalışmalarında Kaydedilen İlerleme

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin orman varlığının şu anda 23,4 milyon hektar olduğunu ve bu durumun ülke yüzölçümünün %30'unun ormanlarla kaplı olduğunu belirtti. 2025 yılı, ülke için yoğun bir ağaçlandırma dönemi olarak kaydedildi. Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'yeşil vatan seferberliği' çerçevesinde, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla fidan ve tohumların toprakla buluşturulmaya devam ettiğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl, 517 milyon fidan ve tohumun ülke topraklarıyla buluşturulduğunu vurgulayan Yumaklı, 2024 yılında bu rakamın 500 milyon olduğunu hatırlattı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Yumaklı, her yıl kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2025 yılında 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanın toprakla buluşturularak yeni bir rekor kırıldığını aktardı. Bu yılki kampanyanın diğerlerinden farklı olarak bir yıl süreceğini belirten Bakan, 11 Kasım 2025’te başlayan seferberliğin Kasım 2026'ya kadar devam edeceğini ifade etti. Bu süreçte çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinliklerin sürdürüleceği bilgisini veren Yumaklı, Türkiye'nin orman sevgisinin dünya genelinde örnek olmaya devam edeceğini ve yeni rekorlar kırılacağını vurguladı.

Yangın Sonrası Ağaçlandırma Çalışmaları

İklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde artan orman yangınlarına da dikkat çeken Yumaklı, Türkiye'nin bu durumdan etkilendiğini dile getirdi. Yangınların ardından yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Bakan, "Yangınlardan sonra, bu yanan yerlerin imara açıldığı yönünde dezenformasyon yapılıyor. Anayasa'nın 169. maddesi, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması görevini vermektedir. Biz de yanan orman alanlarını bir sonraki yıl tekrar ağaçlandırıyoruz" dedi. Yumaklı, ormanın sadece yeşil bir alan değil, aynı zamanda vatanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, ormanı korumanın vatanı, insanı ve dünyayı korumak anlamına geldiğini sözlerine ekledi.