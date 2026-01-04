Ece Vahapoğlu'ndan Ameliyat Sonrası Açıklama

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, rektum kanseri tedavisi sürecinde geçtiğimiz cuma günü 6 saatlik bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası sosyal medya üzerinden takipçilerine durumu hakkında bilgi veren Vahapoğlu, tedavi sürecine bağlı olarak yaşadıklarını ve geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Rektum Kanseriyle Mücadele

47 yaşındaki Vahapoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, rektum kanseri teşhisini öğrenme sürecini anlattı. "Hayatım bir süredir tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim" ifadelerini kullanan Vahapoğlu, bu haberin kendisi için bir şok olduğunu belirtti. İlk haftayı soğukkanlı bir şekilde atlattığını ve ardından kemoterapi tedavisine başladığını da sözlerine ekledi. "Çok şükür, 3. kemom bu hafta tamamlandı. İyiyim" diyerek durumunun stabil olduğunu vurguladı.

Destek ve Farkındalık Mesajı

Ece Vahapoğlu, ailesindeki kayıplara da değinerek, sağlıklı yaşam tarzının bile bu tür hastalıkların önüne geçemeyebileceğine dikkat çekti. "Benim kadar sağlıklı yaşayan birinin bile başına gelebiliyor... Kontrollerinizi aksatmayın" uyarısında bulundu. Ayrıca, tedavi sürecinin kendisini güçlü kıldığını ve bu dönemde de iş hayatına devam ettiğini belirtti. "Yeni TV programıma çok yakında başlayacağım. Hayatımın akışını ertelemeden yoluma devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Ameliyat ve İyileşme Süreci

Cuma günü gerçekleştirilen ameliyat öncesinde, Vahapoğlu sosyal medya hesabında "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" mesajını paylaşarak umut dolu bir yaklaşım sergiledi. 6 saat süren operasyonun ardından hastane odasından paylaştığı fotoğrafta, "Operasyonum başarıyla geçti. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım" ifadeleriyle durumu hakkında bilgi verdi. Vahapoğlu, "Birkaç gün daha buradayım. Not: Sürekli gülmüyorum; size selam için" diyerek takipçilerine moral vermeye çalıştı.