Venezuela Gelişmeleri Sonrası Altın Fiyatları 4 Ocak 2026

4 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle, ABD'nin Venezuela üzerindeki askeri müdahalesi ve ardından yaşanan olaylar, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamaların ardından, ülkenin lideri Nicolás Maduro ve eşi Amerikan güçleri tarafından yakalandı. Bu durum, yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oluyor.

Altın Fiyatları Güncel Veriler

Bugün itibarıyla altın fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Gram altın: Alış 5.991,09 TL, Satış 5.991,88 TL

Çeyrek altın: Alış 10.051,88 TL, Satış 10.281,24 TL

Yarım altın: Alış 20.040,95 TL, Satış 20.562,49 TL

Tam altın: Alış 40.970,92 TL, Satış 40.999,21 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.633,00 TL, Satış 42.262,00 TL

Ekonomistlerin Görüşleri

Ekonomist Belgin Maviş, Venezuela'da yaşanan krizin küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti. Maviş, bu tür gelişmelerin altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri tetikleyebileceğini ifade etti. Venezuela, dünya çapında en büyük petrol rezervine sahip ülke olarak biliniyor ve bu durum, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın talebini artırabilir.

Maviş, Venezuela'nın 303 milyar varillik petrol rezervinin yanı sıra, Suudi Arabistan ve İran'ın sırasıyla 267 ve 208,6 milyar varil rezervle takip edildiğini hatırlatarak, bu durumun enerji ve altın piyasaları üzerinde etkili olabileceğini vurguladı. Ayrıca, merkez bankalarının son dönemdeki altın alımlarının piyasalarda güçlü bir destek sağladığını belirtti. Jeopolitik gerginliklerin artmasıyla birlikte bu talebin daha da artabileceği öngörülüyor.

Altın ve Dolar İlişkisi

Maviş, altın fiyatlarının yükselme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, geçmişte ons altının 4.550 dolar seviyelerine kadar tırmandığını hatırlattı. Eğer 4.650 dolar direnci kırılırsa, yeni rekorların gündeme gelebileceği öngörülüyor. Doların zayıf seyri de altın için destekleyici bir faktör olarak değerlendiriliyor. Euro/dolar paritesinin 1,17 seviyelerinde bulunması, doların küresel çapta değer kaybetmesi durumunda altının cazibesinin artabileceğini gösteriyor.

Son olarak, hisse senedi piyasalarında karışık bir görünüm beklenirken, yatırımcıların riskten kaçış eğilimiyle altın ve benzeri güvenli liman varlıklarına yönelmesi olası. Venezuela merkezli gelişmelerin, küresel piyasalarda belirsizliği artırması ve bu durumun altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek bir etken olabileceği değerlendiriliyor.