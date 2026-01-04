Dolar
ABD'nin Maduro Operasyonuna AK Parti'den İlk Tepki

ABD'nin Maduro Operasyonuna AK Parti'den İlk Tepki

Yayınlanma
14
ABD'nin Maduro Operasyonuna AK Parti'den İlk Tepki
Okunma Süresi: 2 dk

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşine yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahale, uluslararası gündemde geniş yankı buldu. Türkiye'deki siyasi partiler arasında tartışmalara yol açan bu durum, AK Parti'nin resmi sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklama ile değerlendirildi. Çelik'in açıklamalarında, ABD'nin eylemlerine yönelik eleştiriler ve uluslararası hukuk vurgusu dikkat çekti.

Uluslararası Hukuka Vurgu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olduğunu belirtti. Çelik, "Yönetimlerin meşruiyetinin halk iradesine dayandığı" ilkesine atıfta bulunarak, bir ülkedeki yönetim değişikliğinin yalnızca o ülkenin halkına ait demokratik bir hak olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesinin, siyasi meşruiyet ilkelerini ihlal ettiğini vurguladı.

Venezuela Halkının Egemenliği

Çelik, Venezuela halkının kendi ülkelerindeki siyasi egemenliğin tek sahibi olduğunu belirtti ve "Siyasi meşruiyet'e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına 'siyasi meşruiyet' merceğinden bakarız" dedi. Bu ifadelerle, dışarıdan yapılan müdahalelerin kabul edilemeyeceğini ve her ülkenin egemenliğinin yalnızca o ülkenin halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, uluslararası hukukun bu noktada gerekliliğine de dikkat çekti.

Eleştiriler ve Dış Politika

Ömer Çelik, muhalefet partilerinin, özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bu tür kritik olaylar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik niteliksiz eleştirilerde bulunmasını eleştirdi. Çelik, muhalefetin dış politikada yeterli deneyime sahip olmadığını ve yalnızca Türkiye'yi şikayet etmekle sınırlı bir yaklaşım sergilediklerini belirtti. Bu durumun, ülkenin uluslararası ilişkileri üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Siyasi İlkeler ve Kriz Yönetimi

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel krizleri yönetme konusundaki tecrübesine vurgu yaparak, Erdoğan'ın siyasi meşruiyet ilkelerine bağlı kalacağının altını çizdi. Çelik, Türkiye'nin bu zorlu dönemlerde siyasi ilkelerine sahip çıkmasının önemine dikkat çekti ve tüm siyasi odakların uluslararası gelişmeler karşısında sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Devlet aklı ve diplomasi ile Türkiye'nin uluslararası arenada istikametini güçlendireceğini ifade etti.

Ömer Çelik'in açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası politikadaki duruşunu ve siyasi ilkelerini koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu. ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemlerinin ardından yapılan bu değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dış politikası üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

