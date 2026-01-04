Dolar
Yayınlanma
14
Ekrem İmamoğlu'nun Babasının Evinde Arama Gerçekleştirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart itibarıyla tutuklu bulunduğu bildirildi. Bu süreçte, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda 101 kişi ve bu kişilere ait 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu'nun aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat da yer aldı.

Balıkesir'de Arama Çalışmaları

İmamoğlu’nun ailesini de kapsayan soruşturma kapsamında, babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evinin etrafında arama çalışmaları başlatıldı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Haziran 2025 tarihli arama-el koyma kararı doğrultusunda, Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 21 Haziran 2025 tarihinde Hasan İmamoğlu'nun Güre'deki evine yakın arazide arama gerçekleştirildi. Arama işlemi, sabah saat 06:00 ile 16:00 arasında yapıldı.

Arama Yöntemleri ve Bulgular

Arama çalışmaları sırasında, JASAT ve Jandarma istihbarat ekipleri yeraltı görüntüleme ve mayın arama dedektörleri kullanarak incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda, 300 metrekarelik bir alanda herhangi bir coğrafi bozukluk tespit edilmediği ve "yaşamsal atık" bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen arama tutanağına göre, arazide suç unsurlarına rastlanmadığı da belirtildi.

İlgili Mahkeme Süreci

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3 bin 900 sayfa içeren iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk duruşma tarihini 9 Mart 2026 olarak belirledi.

