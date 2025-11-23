Dolar
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk’un açıklamaları, taraftarlar arasında umutları artırırken, son karar sağlık ekibine bırakıldı.

Yayınlanma
14
Osimhen Derbide Sahada Olacak mı? Galatasaray'da Sakatlık Belirsizliği Devam Ediyor
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig’de liderlik mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da Şampiyonlar Ligi yolculuğunu sürdürürken sakatlıklarla boğuşuyor. Takımın en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak.

Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği Fenerbahçe derbisi öncesi en büyük merak konularından biri de Osimhen’in sahada olup olmayacağı.

Okan Buruk’tan Osimhen Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında Osimhen’in durumuna değindi:

“Osimhen'in sakatlığını zaten herkes biliyordu. Sonraki maça onu yetiştirmeye çalışacağız.”

Bu açıklama, yıldız futbolcunun Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin sürdüğünü ancak durumun tamamen netleşmediğini ortaya koydu. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun durumunu antrenman performansı ve son tetkiklere göre değerlendirecek.

Sahalara Ne Zaman Dönecek?

Galatasaray kulübü, Osimhen’in kesin dönüş tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Okan Buruk’un açıklamalarından, sakatlığın beklenenden daha ciddi olmadığı ve Osimhen’in kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayabileceği anlaşılıyor.

Bu noktada yıldız golcünün kadroya dahil edilip edilmeyeceği, maçtan önce yapılacak son kontrollerin ardından belirlenecek. Teknik ekip, derbi gibi zorlu bir karşılaşmada Osimhen’i riske etmemek adına son ana kadar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Osimhen Olmazsa Kim Oynayacak?

Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde forma giyememesi durumunda Icardi’nin ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda hücum hattında yeterli derinlik olması teknik ekibe rahat nefes aldırsa da Osimhen’in eksikliği elbette büyük bir handikap olacak.

Taraftarlar Umutlu, Karar Kritik Günlerde

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen’in kadroya yetişmesi için sosyal medyada desteğini sürdürürken, kulüp doktorlarının birkaç gün içinde son durumu kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

