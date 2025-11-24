Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Gözler Aralık Ayındaki Toplantıda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın son toplantısında alacağı faiz kararı, ekonominin gidişatını belirlemesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. 2025 yılı Aralık ayındaki Merkez Bankası faiz kararı, 2026 yılı para politikasının yönünü belirleyecek olması nedeniyle dikkatle beklenmektedir. Peki, bu kritik toplantı ne zaman gerçekleşecek?

Aralık Ayı Faiz Kararı Tarihi

Merkez Bankası'nın 2025 yılı Aralık ayı faiz kararı, 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Her zamanki gibi kararın duyurulma saati 14:00 olarak belirlendi. Bu toplantı, 2026 yılına yönelik ekonomik stratejilerin şekilleneceği önemli bir dönüm noktasıdır. Ayrıca, 2026 yılı için planlanan ilk toplantı ise 22 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek, ikinci toplantı ise 12 Mart 2026'da yapılacaktır.

Faiz İndirim Beklentileri

Ekonomistlerin Aralık 2025 PPK toplantısı için öngörüleri arasında, politika faizinde 100 baz puan (yüzde 1) oranında bir indirim yapılması yer alıyor. Eğer TCMB, bu beklentilere uygun bir karar alırsa, mevcut politika faizi olan %39,5 oranı %38,5 seviyesine düşecektir. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik dengeleri açısından dikkatle izlenmektedir.

Ekim Ayı Faiz Kararı Değerlendirmesi

Merkez Bankası'nın Ekim ayında almış olduğu kararlar, piyasalarda önemli bir yankı uyandırmıştı. Ekim ayında, TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan (yüzde 1) indirerek %39,5 seviyesine çekmişti. Ayrıca, gecelik borç verme faiz oranı %43,5'ten %42,5'e, gecelik borçlanma faiz oranı ise %39'dan %38'e indirilmişti. Bu adımlar, piyasalardaki likidite durumunu ve ekonomik büyümeyi etkileme potansiyeline sahiptir.

Aralık ayındaki toplantı, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Ekonomik gelişmeler ve Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, Türkiye'nin geleceği üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomik aktörler, 11 Aralık tarihini dikkatle takip etmektedir.