Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yayınlanma
14
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Okunma Süresi: 1 dk

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, Samsun-Ordu kara yolunda gerçekleşti ve kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza Detayları

Kaza, 53 EK 137 plakalı minibüsün, Selçuk A. yönetimindeki 52 AFF 543 plakalı tırın dorsesine arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Minibüs sürücüsü Sabit B. (53), kazanın etkisiyle kontrolünü kaybetti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, minibüs yolcusu Gökmen Akçam'ın (49) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücü ise Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın Ardından

Kaza sonrasında, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, kazanın sebebini araştırmak üzere incelemelerde bulundu. Samsun'da son dönemlerde artan trafik kazaları, halk arasında endişe yaratırken, yetkililer güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtiyor. Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulanıyor.

Bu trajik olay, Samsun'daki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirirken, sürücülerin ve yolcuların güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemlerin önemini de bir kez daha hatırlatıyor.

