Melek Mosso'dan Aşk Hayatıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama

Yayınlanma
14
Melek Mosso'dan Aşk Hayatıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak boşandığı oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. İki yıl süren evlilikleri, 18 Ekim tarihinde gerçekleşen duruşmada tek celsede son buldu. Evliliklerinin sona erme gerekçesi olarak "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gösterildi. Mosso, kariyeri kadar özel hayatıyla da sıklıkla gündemde yer alıyor.

Boşanmanın Ardından İlk Açıklamalar

Melek Mosso, son konserinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak boşanma süreci ve aşk hayatı hakkında samimi ifadelerde bulundu. Eski eşi Serkan Sağdıç’ın yeni bir ilişkiye başlaması konusunda, "Yolu açık olsun. O da yeni aşklara yelken açsın. Ben de yeni aşklara yelken açayım. Herkes mutlu olsun," şeklinde bir yorumda bulundu. Bu ifadeleriyle hem eski eşine olan iyi dileklerini iletti hem de kendi geleceği hakkında pozitif bir yaklaşım sergiledi.

Duygusal Bakış Açısı

Gazetecilerin "Yeni aşk var mı? Olacak mı?" sorusuna ise Melek Mosso, duygusal bir yanıt vererek, "Şu anda yeni bir aşk yok. 'Umarım olmaz' da diyemeyiz. Bunlar tamamen duygularla ilgili. Nereden ne geleceğini bilemeyiz. Biz sanatçıyız, duygusal insanlarız; bir anda bambaşka bir şeye kapılabiliriz. Kapım her şeye açık," dedi. Bu açıklama, Mosso’nun aşk hayatına dair esnek bir tutum sergilediğini gösteriyor.

Melek Mosso, "Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi hit şarkılarıyla müzikseverlerin beğenisini toplarken, özel hayatındaki gelişmelerle de ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Boşanma sonrası yaptığı açıklamalar, hem hayranları hem de magazin dünyası tarafından merakla takip ediliyor.

#Boşanma
#Melek Mosso
#Şarkıcı
#Serkan Sağdıç
