Valorant Gece Pazarı Kasım 2025 Ne Zaman Açılacak? İndirimli Silah Kaplamaları İçin Geri Sayım Başladı

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant’ta her iki ayda bir düzenlenen ve oyun tutkunlarının dört gözle beklediği Gece Pazarı (Night Market) için Kasım 2025 geri sayımı başladı. Oyuncular, bu özel etkinlikte %10 ila %49 arasında değişen indirimlerle silah kaplamalarına daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyor.

Gece Pazarı Nedir?

Gece Pazarı, Valorant’ın dönemsel olarak sunduğu kişiselleştirilmiş bir mağaza sistemidir. Her oyuncuya rastgele belirlenen altı farklı silah kaplaması özel indirimlerle sunulur. Bu kaplamalar yalnızca Gece Pazarı süresince geçerli olur ve süre sonunda mağaza kapanır. Gece Pazarı'nda yer alacak kaplamaların, en az iki güncelleme önce oyuna eklenmiş olması gerekir.

Kasım Ayında Ne Zaman Başlayacak?

Henüz Riot Games tarafından Kasım 2025 Gece Pazarı tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki takvimlere bakıldığında Gece Pazarı'nın büyük olasılıkla 22-25 Kasım 2025 tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor. Son etkinlik 6 Haziran – 25 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenmişti. Bu da Kasım ayında bir gece pazarı ihtimalini güçlendiriyor.

Oyuncular İçin Neden Önemli?

Valorant'ta özellikle silah kaplamaları, oyuncuların kişisel stilini yansıttığı için oldukça önemli. Ancak bu kaplamalar zaman zaman yüksek fiyatlara sahip olabiliyor. İşte tam bu noktada Gece Pazarı devreye giriyor ve oyunculara favori skin'lerini daha uygun fiyatlarla alma şansı tanıyor.

Gece Pazarı’nda Hangi Kaplamalar Olabilir?

Bu dönemde çıkmış en popüler kaplamalar arasında yer alan:

Oni 2.0,

Reaver koleksiyonu,

Prime 2.0,

RGX serisi

gibi setlerin gece pazarında yer alma ihtimali yüksek.

Ancak Unutulmamalı ki; her oyuncuya sunulan kaplamalar tamamen rastgele belirleniyor ve her hesap için özel olarak seçiliyor.

Gece Pazarı’ndan Daha Fazla Verim Almak İçin Tüyolar

Daha önce çıkan koleksiyonlardan almak istediğiniz skin’leri aklınızda tutun.

Hesabınızda aktif olarak kullandığınız silah türlerine öncelik verin.

Gece Pazarı başladığında süreyi kaçırmamak için düzenli kontrol edin.