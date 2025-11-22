Dolar
42,4444 %0.16
Euro
48,9241 %-0.07
Gram Altın
5.552,10 % -0,04
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Valorant Gece Pazarı Kasım 2025 Ne Zaman Açılacak? İndirimli Silah Kaplamaları İçin Geri Sayım Başladı

Valorant Gece Pazarı Kasım 2025 Ne Zaman Açılacak? İndirimli Silah Kaplamaları İçin Geri Sayım Başladı

Valorant oyuncularının sabırsızlıkla beklediği Gece Pazarı, Kasım 2025’te yeniden geliyor. İndirimli silah kaplamaları ve özel fırsatlar için gözler Riot Games’ten gelecek açıklamaya çevrildi. Peki bu ay Gece Pazarı ne zaman başlayacak, hangi içerikler sunulacak?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Valorant Gece Pazarı Kasım 2025 Ne Zaman Açılacak? İndirimli Silah Kaplamaları İçin Geri Sayım Başladı
Okunma Süresi: 2 dk

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant’ta her iki ayda bir düzenlenen ve oyun tutkunlarının dört gözle beklediği Gece Pazarı (Night Market) için Kasım 2025 geri sayımı başladı. Oyuncular, bu özel etkinlikte %10 ila %49 arasında değişen indirimlerle silah kaplamalarına daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyor.

Gece Pazarı Nedir?

Gece Pazarı, Valorant’ın dönemsel olarak sunduğu kişiselleştirilmiş bir mağaza sistemidir. Her oyuncuya rastgele belirlenen altı farklı silah kaplaması özel indirimlerle sunulur. Bu kaplamalar yalnızca Gece Pazarı süresince geçerli olur ve süre sonunda mağaza kapanır. Gece Pazarı'nda yer alacak kaplamaların, en az iki güncelleme önce oyuna eklenmiş olması gerekir.

Kasım Ayında Ne Zaman Başlayacak?

Henüz Riot Games tarafından Kasım 2025 Gece Pazarı tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki takvimlere bakıldığında Gece Pazarı'nın büyük olasılıkla 22-25 Kasım 2025 tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor. Son etkinlik 6 Haziran – 25 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenmişti. Bu da Kasım ayında bir gece pazarı ihtimalini güçlendiriyor.

Oyuncular İçin Neden Önemli?

Valorant'ta özellikle silah kaplamaları, oyuncuların kişisel stilini yansıttığı için oldukça önemli. Ancak bu kaplamalar zaman zaman yüksek fiyatlara sahip olabiliyor. İşte tam bu noktada Gece Pazarı devreye giriyor ve oyunculara favori skin'lerini daha uygun fiyatlarla alma şansı tanıyor.

Gece Pazarı’nda Hangi Kaplamalar Olabilir?

Bu dönemde çıkmış en popüler kaplamalar arasında yer alan:

Oni 2.0,

Reaver koleksiyonu,

Prime 2.0,

RGX serisi
gibi setlerin gece pazarında yer alma ihtimali yüksek.

Ancak Unutulmamalı ki; her oyuncuya sunulan kaplamalar tamamen rastgele belirleniyor ve her hesap için özel olarak seçiliyor.

Gece Pazarı’ndan Daha Fazla Verim Almak İçin Tüyolar

Daha önce çıkan koleksiyonlardan almak istediğiniz skin’leri aklınızda tutun.

Hesabınızda aktif olarak kullandığınız silah türlerine öncelik verin.

Gece Pazarı başladığında süreyi kaçırmamak için düzenli kontrol edin.

#Valorant Gece Pazarı
#Valorant Skin İndirimi
#Gece Pazarı Kasım 2025
#Valorant Gece Pazarı Ne Zaman
#Valorant Skin Fiyatları
#Riot Games
#Fps Oyunları
#Valorant Güncelleme
#Valorant Haberleri
Sistemde Tıkanıklık mı Var? Nesine 51-22 Hatasının Arkasındaki Gerçek ve Adım Adım Çözüm
Sistemde Tıkanıklık mı Var? Nesine 51-22 Hatasının Arkasındaki Gerçek ve Adım Adım Çözüm
#Genel / 22 Kasım 2025
Türkiye'nin İlk Kadın Pilotu Kimdir? Hayat Öyküsüne Çok Şaşıracaksınız
Türkiye'nin İlk Kadın Pilotu Kimdir? Hayat Öyküsüne Çok Şaşıracaksınız
#Gündem / 22 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Yazal'ın Liderliğinde Türk Diasporası Güçleniyor: New York'ta İnsan Odaklı Diplomasi
Yazal'ın Liderliğinde Türk Diasporası Güçleniyor: New York'ta İnsan Odaklı Diplomasi
Genel
İstanbul’da 21 Kasım’da Elektrik Kesintisi Alarmı: 22 İlçede Gün Boyu Sürebilir!
İstanbul’da 21 Kasım’da Elektrik Kesintisi Alarmı: 22 İlçede Gün Boyu Sürebilir!
Özgür Özel: CHP'ye Yönelik Soruşturmalar Sivil Darbe Süreci
Özgür Özel: CHP'ye Yönelik Soruşturmalar Sivil Darbe Süreci
Bertuğ Yıldırım'ın Sevgilisi Oriana Correia Gomes Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Bertuğ Yıldırım'ın Sevgilisi Oriana Correia Gomes Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Kullanıma Sunuldu: ChatGPT’ye Grup Sohbetleri Özelliği Geldi
Kullanıma Sunuldu: ChatGPT’ye Grup Sohbetleri Özelliği Geldi
Bandırmaspor, Çorum FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Bandırmaspor, Çorum FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Rekabet Kurulu, Coca-Cola’ya 282,4 Milyon TL Ceza Kesti
Rekabet Kurulu, Coca-Cola’ya 282,4 Milyon TL Ceza Kesti
Erkeklere Müstehcen Şantaj: Şüpheliler Tutuklandı
Erkeklere Müstehcen Şantaj: Şüpheliler Tutuklandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft