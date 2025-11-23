Dolar
Aydemir Akbaş'ın Hayatı ve Vefatı

Aydemir Akbaş'ın Hayatı ve Vefatı

Yayınlanma
14
Aydemir Akbaş'ın Hayatı ve Vefatı
Okunma Süresi: 2 dk

Türk sinemasının önemli figürlerinden Aydemir Akbaş, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından 88 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının menajeri Özgür Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk sinemasının koca çınarı vefat etmiştir." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Akbaş, sinema kariyeri boyunca birçok önemli projede yer almış ve Türk tiyatrosunun gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Aydemir Akbaş Kimdir?

Aydemir Akbaş, 1936 yılında İstanbul Feriköy'de dünyaya geldi. Balkan Savaşları sırasında Türkiye'ye göç eden Arnavut bir baba ile Trabzonlu bir annenin çocuğu olan Akbaş, eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Mezuniyetinin ardından gazetecilik yapmaya başlayan Akbaş, tiyatroya adım atması için kendisini yönlendiren Altan Erbulak sayesinde sahne hayatına yöneldi. Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli ve Ali Poyrazoğlu gibi önemli sanatçılarla birlikte çalışarak “Keşanlı Ali Destanı”, “Direkler Arası” ve “Zilli Zarife” gibi oyunlarda rol aldı.

Sinemaya Girişi ve Kariyeri

1964 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Keşanlı Ali Destanı” filmi ile sinemaya adım atan Aydemir Akbaş, o yıl aynı zamanda tiyatroda “Sipsi Selim” karakteri ile sahne aldı. 1968 yılında Ayfer Feray ve Nisa Serezli’nin tiyatrosunda “7 Kocalı Hürmüz” oyununda yer aldı ve 1969'da Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'nun ortakları arasında yer aldı. Akbaş, “Nikah Kağıdı” ve “Düşenin Dostu” gibi eserlerdeki performanslarıyla dikkat çekti. 1974 yılından itibaren Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri haline gelen sanatçı, Yılmaz Güney’in filmlerinde de rol aldı.

Filmografisi ve Televizyon Çalışmaları

Aydemir Akbaş, kariyeri boyunca ağırlıklı olarak komedi türünde 127 filmde yer aldı. Bunun yanı sıra 8 filmin yönetmenliğini üstlendi ve 33 filmin senaryosunu yazdı. 1974-1975 yıllarında TRT 1'de yayınlanan “Ahududu” dizisinde rol aldı, 2013 yılında “Altındağlı” dizisi ile ekranlara döndü. “Düş Yakamdan Osman” ile yönetmenlik kariyerine başlayan Akbaş, “Kolpaçino” film serisiyle büyük ilgi topladı. Ayrıca “Kutsal Damacana 2: İt Men” ve son olarak 2016’da “Alemde 1 Gece”, 2022’de “Sünnet Çocuğu” ve 2023’te “Kolpaçino 4 4’lük” gibi projelerde yer aldı.

Özel Hayatı ve Sağlık Durumu

Aydemir Akbaş, 1964 yılında tiyatrocu Beyhan Benek ile evlenmiş, çiftin ilişkisi iki kez boşanma ile sonuçlanmış olsa da toplamda üç kez bir araya gelmiştir. Sanatçı, yaşamı boyunca kolon, gırtlak ve bağırsak kanseri ile mücadele etti. Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyuran Akbaş, tedavi sürecinin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Üçüncü kez kansere karşı verdiği mücadele sonucunda hayatını kaybeden Akbaş, Türk sanat camiasında büyük bir kayıp olarak anılmaktadır.

