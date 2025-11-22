Dolar
Haberin Gündemi Genel 22 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar

22 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar

22 Kasım Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti! SüperStar seçeneğini işaretleyen bir talihli ise 559 bin TL’nin sahibi oldu. Büyük çekiliş 24 Kasım’da!

Yayınlanma
14
22 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve her hafta milyonların şansını denediği Sayısal Loto’da 22 Kasım 2025 tarihli 140. çekiliş sonuçları belli oldu. Altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye yeniden devretti. SüperStar seçeneğini tercih eden oyunculardan biri ise 559 bin TL’nin sahibi oldu.

İşte kazandıran numaralar, joker ve SüperStar sonuçları ile birlikte 22 Kasım Sayısal Loto’nun tüm detayları:

Kazandıran Numaralar (22 Kasım 2025 - 140. Çekiliş)

18 – 32 – 35 – 72 – 80 – 87
Joker: 85
SüperStar: 87

Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı

KategoriKazanan Sayısıİkramiye Tutarı
6 bilenDevir372.249.912,37 TL
5+1 (Joker)00 TL
5 bilen52.758.061,35 TL
4 bilen33911.180,8 TL
3 bilen11.880797,6 TL
2 bilen193.06673,6 TL

SüperStar Kategorisi Sonuçları

KategoriKazanan Sayısıİkramiye
6 + SüperStar00 TL
5+1 + SüperStar00 TL
5 + SüperStar00 TL
4 + SüperStar1559.040 TL
3 + SüperStar4279.760 TL
2 + SüperStar4861.200 TL
1 + SüperStar3.281120 TL
0 + SüperStar7.23060 TL

Büyük İkramiye Yine Devretti

22 Kasım çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 372 milyon TL’yi aşarak bir sonraki çekilişe devretti. Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 24 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.

#Büyük İkramiye Devretti
#Milli Piyango
#Sayısal Loto Sonuçları
#22 Kasım Çekilişi
#Süperstar Kazanan
#140. Çekiliş
#Loto Sonuçları 2025
#Joker Numara
#Şans Oyunu Kazananlar
#Loto Kazandıran Sayılar
