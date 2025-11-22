22 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve her hafta milyonların şansını denediği Sayısal Loto’da 22 Kasım 2025 tarihli 140. çekiliş sonuçları belli oldu. Altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye yeniden devretti. SüperStar seçeneğini tercih eden oyunculardan biri ise 559 bin TL’nin sahibi oldu.
İşte kazandıran numaralar, joker ve SüperStar sonuçları ile birlikte 22 Kasım Sayısal Loto’nun tüm detayları:
Kazandıran Numaralar (22 Kasım 2025 - 140. Çekiliş)
18 – 32 – 35 – 72 – 80 – 87
Joker: 85
SüperStar: 87
Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı
|Kategori
|Kazanan Sayısı
|İkramiye Tutarı
|6 bilen
|Devir
|372.249.912,37 TL
|5+1 (Joker)
|0
|0 TL
|5 bilen
|5
|2.758.061,35 TL
|4 bilen
|339
|11.180,8 TL
|3 bilen
|11.880
|797,6 TL
|2 bilen
|193.066
|73,6 TL
SüperStar Kategorisi Sonuçları
|Kategori
|Kazanan Sayısı
|İkramiye
|6 + SüperStar
|0
|0 TL
|5+1 + SüperStar
|0
|0 TL
|5 + SüperStar
|0
|0 TL
|4 + SüperStar
|1
|559.040 TL
|3 + SüperStar
|42
|79.760 TL
|2 + SüperStar
|486
|1.200 TL
|1 + SüperStar
|3.281
|120 TL
|0 + SüperStar
|7.230
|60 TL
Büyük İkramiye Yine Devretti
22 Kasım çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 372 milyon TL’yi aşarak bir sonraki çekilişe devretti. Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 24 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.