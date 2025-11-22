22 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve her hafta milyonların şansını denediği Sayısal Loto’da 22 Kasım 2025 tarihli 140. çekiliş sonuçları belli oldu. Altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye yeniden devretti. SüperStar seçeneğini tercih eden oyunculardan biri ise 559 bin TL’nin sahibi oldu.

İşte kazandıran numaralar, joker ve SüperStar sonuçları ile birlikte 22 Kasım Sayısal Loto’nun tüm detayları:

Kazandıran Numaralar (22 Kasım 2025 - 140. Çekiliş)

18 – 32 – 35 – 72 – 80 – 87

Joker: 85

SüperStar: 87

Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı

Kategori Kazanan Sayısı İkramiye Tutarı 6 bilen Devir 372.249.912,37 TL 5+1 (Joker) 0 0 TL 5 bilen 5 2.758.061,35 TL 4 bilen 339 11.180,8 TL 3 bilen 11.880 797,6 TL 2 bilen 193.066 73,6 TL

SüperStar Kategorisi Sonuçları

Kategori Kazanan Sayısı İkramiye 6 + SüperStar 0 0 TL 5+1 + SüperStar 0 0 TL 5 + SüperStar 0 0 TL 4 + SüperStar 1 559.040 TL 3 + SüperStar 42 79.760 TL 2 + SüperStar 486 1.200 TL 1 + SüperStar 3.281 120 TL 0 + SüperStar 7.230 60 TL

Büyük İkramiye Yine Devretti

22 Kasım çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 372 milyon TL’yi aşarak bir sonraki çekilişe devretti. Bir sonraki Sayısal Loto çekilişi 24 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.