Haberin Gündemi Genel Elektrikte Kritik Değişiklik: Yeni Limit 2026’da Yürürlüğe Giriyor

Elektrikte Kritik Değişiklik: Yeni Limit 2026’da Yürürlüğe Giriyor

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni elektrik tüketim limiti, yaklaşık 2,5 milyon aboneyi “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” kapsamına alacak. Yeni sistemle serbest tüketici dönemi güçleniyor.

Yayınlanma
14
Elektrikte Kritik Değişiklik: Yeni Limit 2026’da Yürürlüğe Giriyor
Okunma Süresi: 2 dk

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 31 Ekim 2025 tarihli kararına göre 2026 yılı itibarıyla elektrik piyasasında önemli bir değişikliğe imza atıyor. Belirlenen yeni tüketim limitiyle birlikte, yaklaşık 2,5 milyon elektrik abonesi “Son Kaynak Tedarik Tarifesi”ne (SKTT) geçmek zorunda kalacak.

Bu değişiklik, Türkiye genelindeki 43 milyon mesken abonesinin yüzde 6’sını doğrudan etkileyecek.

Yeni Dönem 1 Ocak’ta Başlıyor

Yeni uygulama 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yıllık tüketimi belirlenen limitin üzerinde olan aboneler “serbest tüketici” statüsüne geçecek. Serbest tüketici olan aboneler elektrik tedarikçisini serbestçe seçebilecek.

Ancak herhangi bir tedarikçiyle anlaşma yapmayan abonelerin elektriği, Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) üzerinden sağlanacak. Bu tarife, ulusal tarifeye göre daha değişken ve maliyet odaklı bir yapıya sahip olacak.

Kimler Etkilenecek?

Yeni düzenleme özellikle yüksek elektrik tüketimi olan mesken abonelerini ilgilendiriyor. Yıllık tüketimi yeni belirlenen limitin altında kalan kullanıcılar ise mevcut ulusal tarife üzerinden elektrik kullanmaya devam edecek.

Yeni Sistem Ne Getiriyor?

Fiyat Şeffaflığı Artacak: EPDK, tüketicilerin farklı tedarikçileri karşılaştırabilmesi için dijital karşılaştırma tabloları ve fiyat platformları geliştirecek.

EPİAŞ Sistemi Devrede: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. çatısı altında geliştirilen dijital teklif-anlaşma platformu, tüketicilerin kolayca farklı tedarikçilerle sözleşme yapmasını sağlayacak.

Rekabet Artacak: Serbest piyasa şartları daha da güçlenecek, yüksek tüketimli kullanıcılar indirimli tarifelere daha kolay ulaşabilecek.

Dinamik Tarife Dönemi: SKTT kapsamında olan aboneler, maliyet odaklı ve zaman zaman değişen dinamik fiyat yapısıyla elektrik kullanacak.

Tüketiciler Ne Yapmalı?

Yeni sistemden etkilenecek abonelere, şu adımlar öneriliyor:

Elektrik tüketimlerini gözden geçirsinler.

Serbest tüketici olup olmadıklarını kontrol etsinler.

Alternatif tedarikçilerin tekliflerini araştırarak en avantajlı anlaşmayı yapsınlar.

Dijital sistem üzerinden anlaşma süreçlerini yönetmeyi öğrenip uygulamaya koysunlar.

#Elektrik Zammı 2026
#Son Kaynak Tedarik Tarifesi
#Epdk Yeni Tarife
#Elektrik Tüketim Limiti
#Serbest Tüketici Nedir
#Sktt Sistemi
#Epiaş Elektrik Platformu
#Elektrik Faturası Değişikliği
#1 Ocak 2026 Elektrik Düzenlemesi
#Elektrik Tedarikçi Seçimi
