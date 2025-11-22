Dolar
Emekliler Dikkat! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? 2025 Güncel Liste

Emekli maaş promosyonlarında rekabet tavan yaptı! 2025 yılında bankalar 31 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. Peki hangi banka ne kadar ödüyor, başvuru şartları neler? İşte detaylı tabloyla promosyon rehberi…

2025 yılı itibarıyla emekliler için banka promosyonlarında rekor artış yaşanıyor. Bankalar hem yeni müşteri kazanmak hem de mevcut emeklileri elinde tutmak için promosyon yarışına girdi. SGK emeklileri, maaşlarını taşımaları karşılığında 12 bin TL’den başlayan ve çeşitli ek koşullarla 31 bin TL’ye kadar ulaşan promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor.

Bankalar Neden Promosyon Yarışına Girdi?

Promosyon ödemeleri, bankaların müşteri portföyünü genişletmesi ve sistem içinde kalıcı hâle getirmesi için büyük önem taşıyor. Bankalar emekli müşterilerden:

Kredi ve kredi kartı işlemleriyle faiz geliri,

Fatura talimatlarından komisyon,

Ek hizmetlerden (sigorta, otomatik ödeme vb.) ek kazanç elde ediyor.

Bu da onları, emekli promosyonlarını cazip hale getirmeye yönlendiriyor. Emekliler ise bu ödemeleri doğrudan ihtiyaçlarını karşılamak ya da borçlarını ödemek için kullanabiliyor.

2025 Emekli Promosyon Tutarları (Banka Banka Liste)

Banka AdıDüz PromosyonEk Promosyon (Şartlı)Toplam
Halkbank12.000 TL-12.000 TL
Ziraat Bankası12.000 TL-12.000 TL
Vakıfbank12.000 TL30.000 TL42.000 TL
TEB12.000 TL21.000 TL33.000 TL
Türkiye Finans12.000 TL27.000 TL39.000 TL
Denizbank12.000 TL27.000 TL39.000 TL
Akbank15.000 TL25.000 TL40.000 TL
İş Bankası15.000 TL24.000 TL39.000 TL
ING Bank15.000 TL25.000 TL40.000 TL
Garanti BBVA15.000 TL25.000 TL40.000 TL
Yapı Kredi15.000 TL30.000 TL45.000 TL
Kuveyt Türk24.000 TL27.500 TL51.500 TL
Albaraka Türk15.600 TL19.000 TL34.600 TL
QNB Finansbank20.000 TL31.000 TL51.000 TL

Not: Ek promosyonlar genellikle kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatı verme, kredi çekme veya mobil bankacılık kullanımı gibi şartlara bağlıdır.

Promosyon Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Taahhüt Süresi: Promosyon sözleşmeleri genellikle 3 yıllık yapılır. Bu süre dolmadan banka değiştirmek isterseniz, aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekebilir.

Ek Şartlar: Yüksek promosyonlar genellikle bazı taahhütleri yerine getirme şartına bağlanır. (Örn: Kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatı, belirli tutarda harcama vb.)

Yazılı Sözleşme Önemli: Alacağınız promosyonun detaylarını yazılı olarak almanız hak kaybı yaşamamanız açısından önemlidir.

Emekliler Ne Yapmalı?

Uzmanlar, emeklilere promosyon seçerken sadece rakama değil, koşullara, taahhütlere ve iade durumlarına da dikkat etmelerini öneriyor. Her bankanın verdiği yüksek tutar, aynı kolaylıkta alınmayabilir. Bu nedenle promosyon başvurusu yapmadan önce detaylı araştırma yapılması tavsiye ediliyor.

