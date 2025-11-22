Emekliler Dikkat! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? 2025 Güncel Liste

2025 yılı itibarıyla emekliler için banka promosyonlarında rekor artış yaşanıyor. Bankalar hem yeni müşteri kazanmak hem de mevcut emeklileri elinde tutmak için promosyon yarışına girdi. SGK emeklileri, maaşlarını taşımaları karşılığında 12 bin TL’den başlayan ve çeşitli ek koşullarla 31 bin TL’ye kadar ulaşan promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor.

Bankalar Neden Promosyon Yarışına Girdi?

Promosyon ödemeleri, bankaların müşteri portföyünü genişletmesi ve sistem içinde kalıcı hâle getirmesi için büyük önem taşıyor. Bankalar emekli müşterilerden:

Kredi ve kredi kartı işlemleriyle faiz geliri,

Fatura talimatlarından komisyon,

Ek hizmetlerden (sigorta, otomatik ödeme vb.) ek kazanç elde ediyor.

Bu da onları, emekli promosyonlarını cazip hale getirmeye yönlendiriyor. Emekliler ise bu ödemeleri doğrudan ihtiyaçlarını karşılamak ya da borçlarını ödemek için kullanabiliyor.

2025 Emekli Promosyon Tutarları (Banka Banka Liste)

Banka Adı Düz Promosyon Ek Promosyon (Şartlı) Toplam Halkbank 12.000 TL - 12.000 TL Ziraat Bankası 12.000 TL - 12.000 TL Vakıfbank 12.000 TL 30.000 TL 42.000 TL TEB 12.000 TL 21.000 TL 33.000 TL Türkiye Finans 12.000 TL 27.000 TL 39.000 TL Denizbank 12.000 TL 27.000 TL 39.000 TL Akbank 15.000 TL 25.000 TL 40.000 TL İş Bankası 15.000 TL 24.000 TL 39.000 TL ING Bank 15.000 TL 25.000 TL 40.000 TL Garanti BBVA 15.000 TL 25.000 TL 40.000 TL Yapı Kredi 15.000 TL 30.000 TL 45.000 TL Kuveyt Türk 24.000 TL 27.500 TL 51.500 TL Albaraka Türk 15.600 TL 19.000 TL 34.600 TL QNB Finansbank 20.000 TL 31.000 TL 51.000 TL

Not: Ek promosyonlar genellikle kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatı verme, kredi çekme veya mobil bankacılık kullanımı gibi şartlara bağlıdır.

Promosyon Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Taahhüt Süresi: Promosyon sözleşmeleri genellikle 3 yıllık yapılır. Bu süre dolmadan banka değiştirmek isterseniz, aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekebilir.

Ek Şartlar: Yüksek promosyonlar genellikle bazı taahhütleri yerine getirme şartına bağlanır. (Örn: Kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatı, belirli tutarda harcama vb.)

Yazılı Sözleşme Önemli: Alacağınız promosyonun detaylarını yazılı olarak almanız hak kaybı yaşamamanız açısından önemlidir.

Emekliler Ne Yapmalı?

Uzmanlar, emeklilere promosyon seçerken sadece rakama değil, koşullara, taahhütlere ve iade durumlarına da dikkat etmelerini öneriyor. Her bankanın verdiği yüksek tutar, aynı kolaylıkta alınmayabilir. Bu nedenle promosyon başvurusu yapmadan önce detaylı araştırma yapılması tavsiye ediliyor.