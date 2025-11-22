Dolar
42,4444 %0.16
Euro
48,9241 %-0.07
Gram Altın
5.552,10 % -0,04
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Erkeklere Müstehcen Şantaj: Şüpheliler Tutuklandı

Erkeklere Müstehcen Şantaj: Şüpheliler Tutuklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Erkeklere Müstehcen Şantaj: Şüpheliler Tutuklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla erkekleri müstehcen görüntülerle tehdit ederek para talep eden beş şüpheli tutuklandı. İlgili olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkarıldı ve suçluların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekipleri, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde sosyal medya platformlarında sahte profiller oluşturan şüphelileri tespit etti. Bu kişiler, görüntülü görüşme sırasında mağdurların müstehcen görüntülerini kaydederek, sonrasında iletişimlerini WhatsApp üzerinden sürdürdü. Elde ettikleri bu görüntüleri şantaj aracı olarak kullanan şüpheliler, mağdurların aile bireylerine ifşa edilme tehdidiyle para talep etti.

Mağdurların Durumu

Gözaltına alınan şüphelilerin, ödeme yapılmaması durumunda müstehcen görüntülerin mağdurların yakınlarına gönderileceğini belirttiği öğrenildi. Ayrıca, yapılan soruşturmada şüphelilerin, özellikle şikayette bulunmaktan çekinebilecek kişileri hedef aldığı ve mağdurların aile bireylerine ait telefon numaralarını yasa dışı panel uygulamaları üzerinden temin ettikleri belirlendi. Bu durum, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Şüphelilerin Yargılanması

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Melisa Ç., kardeşi Elisa Ç., Sevkan G., Yunus Emre Ö. ve Hasan D. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin banka hesapları da incelendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Bu olay, dijital şantajın boyutlarını ve sosyal medyanın kötüye kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.

2026 Emekli Maaşı Zammı Hesaplama: SSK, Emekli Sandığı ve BAĞKUR için Beklentiler
2026 Emekli Maaşı Zammı Hesaplama: SSK, Emekli Sandığı ve BAĞKUR için Beklentiler
#Gündem / 22 Kasım 2025
Başkan Doğan: "2026 bütçemizin yüzde 65’i yatırıma ayrıldı, CHP’li belediyelerde bu oran yüzde 10"
Başkan Doğan: "2026 bütçemizin yüzde 65’i yatırıma ayrıldı, CHP’li belediyelerde bu oran yüzde 10"
#Politika / 22 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
41 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Bursa'da Yakalandı
41 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Bursa'da Yakalandı
Gündem
Diş Hekimleri Günü: Anlamı ve Önemine Dair Bilgi
Diş Hekimleri Günü: Anlamı ve Önemine Dair Bilgi
Gülben Ergen, Yusuf Dikeç’i Evinde Ağırladı
Gülben Ergen, Yusuf Dikeç’i Evinde Ağırladı
Metrelerce Büyüklükte Kütle, Dünya'ya En Yakın Noktasına Ulaştı
Metrelerce Büyüklükte Kütle, Dünya'ya En Yakın Noktasına Ulaştı
Paul Pogba 811 Gün Sonra Maç Kadrosunda
Paul Pogba 811 Gün Sonra Maç Kadrosunda
Türkiye Kışa Hazır! Bakan Bayraktar Doğal Gaz Kapasitesini Açıkladı
Türkiye Kışa Hazır! Bakan Bayraktar Doğal Gaz Kapasitesini Açıkladı
Yazal'ın Liderliğinde Türk Diasporası Güçleniyor: New York'ta İnsan Odaklı Diplomasi
Yazal'ın Liderliğinde Türk Diasporası Güçleniyor: New York'ta İnsan Odaklı Diplomasi
Mehmet Ali Erbil Evinde Fenalaştı, Sağlık Durumu İyi
Mehmet Ali Erbil Evinde Fenalaştı, Sağlık Durumu İyi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft