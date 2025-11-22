Erkeklere Müstehcen Şantaj: Şüpheliler Tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla erkekleri müstehcen görüntülerle tehdit ederek para talep eden beş şüpheli tutuklandı. İlgili olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkarıldı ve suçluların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekipleri, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde sosyal medya platformlarında sahte profiller oluşturan şüphelileri tespit etti. Bu kişiler, görüntülü görüşme sırasında mağdurların müstehcen görüntülerini kaydederek, sonrasında iletişimlerini WhatsApp üzerinden sürdürdü. Elde ettikleri bu görüntüleri şantaj aracı olarak kullanan şüpheliler, mağdurların aile bireylerine ifşa edilme tehdidiyle para talep etti.

Mağdurların Durumu

Gözaltına alınan şüphelilerin, ödeme yapılmaması durumunda müstehcen görüntülerin mağdurların yakınlarına gönderileceğini belirttiği öğrenildi. Ayrıca, yapılan soruşturmada şüphelilerin, özellikle şikayette bulunmaktan çekinebilecek kişileri hedef aldığı ve mağdurların aile bireylerine ait telefon numaralarını yasa dışı panel uygulamaları üzerinden temin ettikleri belirlendi. Bu durum, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Şüphelilerin Yargılanması

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Melisa Ç., kardeşi Elisa Ç., Sevkan G., Yunus Emre Ö. ve Hasan D. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin banka hesapları da incelendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Bu olay, dijital şantajın boyutlarını ve sosyal medyanın kötüye kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.