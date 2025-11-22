Paul Pogba 811 Gün Sonra Maç Kadrosunda

AS Monaco, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba’nın tam 811 gün aradan sonra ilk kez maç kadrosuna alındığını duyurdu. Bu gelişme, futbolseverler arasında heyecanla karşılandı ve Pogba’nın geri dönüşü merakla bekleniyor.

Pogba’nın Uzun Süreli Ara Dönemi

Pogba, son olarak 3 Eylül 2023 tarihinde Juventus formasıyla Empoli’ye karşı oynanan Serie A maçında sahaya çıkmıştı. Bu karşılaşmada 62. dakikada oyuna dahil olan oyuncu, o günden bu yana sahalardan uzak kalmıştı. İki yılı aşkın bir süre boyunca futbol oynamamasının en önemli sebepleri, yaşadığı ciddi sakatlıklar ve aldığı 18 aylık doping cezası olarak öne çıkıyor.

Teknik Direktörün Değerlendirmesi

AS Monaco teknik direktörü Sébastien Pocognoli, milli ara sırasında Pogba’yı maç temposunda test etme fırsatı bulduklarını belirtti. Pocognoli, Pogba’nın çalışmalara katıldığını ve olumlu sinyaller verdiğini açıkladı. Bu durum, hem oyuncunun hem de takımın geleceği açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Maç Öncesi Kadro Durumu

Açıklanan kadro listesinde Barcelona'dan Ansu Fati'nin de isminin yer alması dikkat çekti. Monaco, Ligue 1’de altıncı sırada bulunuyor ve bu akşam saat 21:00’de Rennes ile deplasmanda karşılaşacak. Taraftarlar, Pogba’nın sahada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Bu maç, hem Pogba için bir dönüm noktası hem de Monaco için önemli bir fırsat niteliği taşıyor.

Rennes karşısında elde edilecek sonuç, Monaco’nun ligdeki durumunu etkileyecek ve Pogba'nın geri dönüşü, takımın geleceği adına belirleyici bir rol oynayabilir.