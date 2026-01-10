Dolar
43,1388 %0.21
Euro
50,2459 %-0.08
Gram Altın
6.251,35 % 0,91
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Beşiktaş'tan Benfica'ya jet dönüş: Rafa Silva transferi için son söz söylendi

Beşiktaş'tan Benfica'ya jet dönüş: Rafa Silva transferi için son söz söylendi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Beşiktaş'tan Benfica'ya jet dönüş: Rafa Silva transferi için son söz söylendi
Okunma Süresi: 2 dk

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın transferi konusunda Benfica ile yürüttüğü görüşmelerde kritik bir aşamaya geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Benfica'nın sunduğu teklifleri değerlendirerek, transfer sürecinde kararlı bir tutum sergilemeye devam ediyor. Rafa Silva, 2024 yazında Beşiktaş'a katılmış ve takımın önemli bir parçası haline gelmişti. Ancak, sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanması sonrasında Benfica'nın devreye girmesi, transfer gündemini yeniden hareketlendirdi.

Benfica'nın Teklifinin Yetersiz Bulunması

Benfica, Rafa Silva için ilk aşamada 3 milyon euro değerinde bir teklif sunmuştu. Bu teklif, Beşiktaş yönetimi tarafından yetersiz bulunarak geri çevrildi. Bu durum, iki kulüp arasında yeniden müzakere yapılmasına zemin hazırladı. Benfica, görüşmeleri devam ettirmek amacıyla teklifi 5 milyon euro seviyesine çıkardı. Ancak, Silva'nın temsilcileri, oyuncunun Beşiktaş’tan olan alacaklarının tamamının ödenmesini talep etti. Bu talep, Benfica'nın yeni teklifine ek bir koşul olarak değerlendirildi.

Beşiktaş'ın İndirimli Karşı Teklifi

Beşiktaş, Benfica'nın yeni teklifine hızlı bir yanıt vererek, daha önce talep ettikleri 15 milyon euroluk bonservis bedelinde önemli bir indirim yapma kararı aldı. Yönetim, bu rakamı 10 milyon euroya düşürdü. Ayrıca, Rafa Silva'nın gelecekteki alacaklarından feragat etmesini şart koştu. Bu koşulların kabul edilmemesi durumunda, Beşiktaş yönetimi herhangi bir pazarlığın olmayacağını net bir şekilde ifade etti. Serdal Adalı liderliğindeki yönetim, konuyu tartışmaya kapatırken, topu Benfica'ya atmış oldu.

Görüşmelerin Devamı ve Beklentiler

Görüşmelerin kapalı kapılar ardında sürdüğü ve Benfica'nın Beşiktaş'ın son teklifine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. Eğer iki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa, Rafa Silva eski takımına dönecek ve Beşiktaş önemli bir gelir elde edecek. Aksi takdirde, Silva'nın Beşiktaş'taki kariyeri devam edecek. Gelecek günlerde yaşanacak gelişmeler, bu transferin akıbetini belirleyecek.

Altında Son Durum: Gram ve Çeyrek Kaç TL?
Altında Son Durum: Gram ve Çeyrek Kaç TL?
#Ekonomi / 10 Ocak 2026
Antalya'da Fırtına Nedeniyle Mahsur Kalan 24 Kişi Kurtarıldı
Antalya'da Fırtına Nedeniyle Mahsur Kalan 24 Kişi Kurtarıldı
#Gündem / 10 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Can Armando Güner İstanbul'a Geliyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Can Armando Güner İstanbul'a Geliyor
Spor
Finallerin Kazanan Takımı: Galatasaray
Finallerin Kazanan Takımı: Galatasaray
Süper Kupa Finali Canlı Yayın Bilgileri: Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Süper Kupa Finali Canlı Yayın Bilgileri: Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Defne Samyeli’nin Aşk Hayatı Üzerine Yorumları Gizemini Koruyor
Defne Samyeli’nin Aşk Hayatı Üzerine Yorumları Gizemini Koruyor
İstanbul'da Fırtına ve Kar Uyarıları: Hayat Durma Noktasına Gelebilir
İstanbul'da Fırtına ve Kar Uyarıları: Hayat Durma Noktasına Gelebilir
OnePlus, Yeni Turbo 6 Serisini Tanıttı
OnePlus, Yeni Turbo 6 Serisini Tanıttı
Özgür Kabadayı'nın Ek İfadesi: İmamoğlu'na Yönlendirme İddiası
Özgür Kabadayı'nın Ek İfadesi: İmamoğlu'na Yönlendirme İddiası
10 OCAK 2026 AFAD SON DEPREMLER
10 OCAK 2026 AFAD SON DEPREMLER
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft