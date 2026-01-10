Beşiktaş'tan Benfica'ya jet dönüş: Rafa Silva transferi için son söz söylendi

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın transferi konusunda Benfica ile yürüttüğü görüşmelerde kritik bir aşamaya geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Benfica'nın sunduğu teklifleri değerlendirerek, transfer sürecinde kararlı bir tutum sergilemeye devam ediyor. Rafa Silva, 2024 yazında Beşiktaş'a katılmış ve takımın önemli bir parçası haline gelmişti. Ancak, sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanması sonrasında Benfica'nın devreye girmesi, transfer gündemini yeniden hareketlendirdi.

Benfica'nın Teklifinin Yetersiz Bulunması

Benfica, Rafa Silva için ilk aşamada 3 milyon euro değerinde bir teklif sunmuştu. Bu teklif, Beşiktaş yönetimi tarafından yetersiz bulunarak geri çevrildi. Bu durum, iki kulüp arasında yeniden müzakere yapılmasına zemin hazırladı. Benfica, görüşmeleri devam ettirmek amacıyla teklifi 5 milyon euro seviyesine çıkardı. Ancak, Silva'nın temsilcileri, oyuncunun Beşiktaş’tan olan alacaklarının tamamının ödenmesini talep etti. Bu talep, Benfica'nın yeni teklifine ek bir koşul olarak değerlendirildi.

Beşiktaş'ın İndirimli Karşı Teklifi

Beşiktaş, Benfica'nın yeni teklifine hızlı bir yanıt vererek, daha önce talep ettikleri 15 milyon euroluk bonservis bedelinde önemli bir indirim yapma kararı aldı. Yönetim, bu rakamı 10 milyon euroya düşürdü. Ayrıca, Rafa Silva'nın gelecekteki alacaklarından feragat etmesini şart koştu. Bu koşulların kabul edilmemesi durumunda, Beşiktaş yönetimi herhangi bir pazarlığın olmayacağını net bir şekilde ifade etti. Serdal Adalı liderliğindeki yönetim, konuyu tartışmaya kapatırken, topu Benfica'ya atmış oldu.

Görüşmelerin Devamı ve Beklentiler

Görüşmelerin kapalı kapılar ardında sürdüğü ve Benfica'nın Beşiktaş'ın son teklifine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. Eğer iki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa, Rafa Silva eski takımına dönecek ve Beşiktaş önemli bir gelir elde edecek. Aksi takdirde, Silva'nın Beşiktaş'taki kariyeri devam edecek. Gelecek günlerde yaşanacak gelişmeler, bu transferin akıbetini belirleyecek.