Başkan Doğan: "2026 bütçemizin yüzde 65’i yatırıma ayrıldı, CHP’li belediyelerde bu oran yüzde 10"

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 2026 yılı bütçesinin yüzde 65’inin yatırım harcamalarına ayrıldığını açıkladı. Bu oranı, CHP’li belediyelerde ise yüzde 10'un altında olduğunu belirterek karşılaştırma yaptı. Başkan Doğan, AK Parti Samsun 96. İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, belediyenin mali yapısı ve gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler sundu.

2026 Yılı Bütçesi ve Yatırım Hedefleri

Toplantının yapıldığı Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda, Başkan Doğan, 2026 yılı bütçesinin büyük bir kısmını yatırımlara ayıracaklarını vurguladı. Yeni yıla dair planlanan yatırımların, çevresel projeleri de kapsayacağını ifade eden Doğan, güneş enerjisi santrallerinin faaliyete geçtiğini ve bu projelerin belediyenin enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığını aktardı. Örneğin, Tekkeköy’deki bilim merkezinin çatısının da güneş enerjisi sistemleriyle donatıldığını belirten Doğan, bu sayede hem Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Samulaş’ın elektrik ihtiyaçlarının önemli bir kısmının güneş enerjisinden sağlandığını dile getirdi.

Yatırımcıların Güveni ve Borçsuz Belediye

Başkan Doğan, 2025 yılında yatırım bütçesinin yüzde 40 olduğunu hatırlatarak, 2026 yılında bu oranın yüzde 50,4 olmasını hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca, belediyenin kendi imkânlarıyla malzeme üretimi gerçekleştirdiğini, beton ve hasır çelik gibi yapı malzemelerini kendilerinin sağladığını belirtti. Bu durumun, Samsun'un yatırım bütçesinin yüzde 65’inin yatırıma ayrılmasına olanak tanıdığını ifade etti. Doğan, bu oranın Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Doğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’nin en borçsuz belediyesi haline geldiğini de vurguladı. Belediyenin mali disiplinine dikkat çeken Doğan, iş yapan müteahhitlerin ödemelerinin hızlı bir şekilde yapıldığını, bu durumun da ihalelere katılan firmalar arasında rekabeti artırdığını belirtti. Çalışma arkadaşlarının aidiyet duygusunun artmasının, işlerin bereketini artırdığını ifade eden Başkan Doğan, sosyal yardımların tüm ilçelere ulaştırıldığını ve bu durumun ekonomik durumu güçlendirdiğini belirtti.

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve parti teşkilatı üyeleri de katıldı. Başkan Doğan’ın açıklamaları, yerel yönetimlerin mali yönetimi ve yatırım stratejileri üzerine önemli bilgiler sunarak, bölgedeki siyasi ve ekonomik dengelere dair de ipuçları verdi.