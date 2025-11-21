Milli Eğitim Bakanı Tekin Mardin'de Mesleki Eğitim Projelerini Tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, mesleki eğitimdeki gelişmeler ve işletmelerdeki denetim süreçlerine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Denetim Süreçleri

Mardin'e yaptığı ziyarette, Vali Tuncay Akkoyun ve AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak ile birlikte Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada moda tasarım atölyesini inceledi. Öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, eğitim süreçlerinin denetiminden bahsetti. "Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çocukların eğitim alabileceği işletmeleri yasal düzenlemeler çerçevesinde sürekli denetliyoruz. Her denetim sonrasında en küçük bir suistimal tespit ettiğimiz işletmelerle ilişkimiz kesiliyor ya da işletmelerin bu durumu düzeltmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pratik Eğitimin Önemi

Bakan Tekin, mesleki eğitimde teorik bilginin yanı sıra pratik eğitimin de büyük önem taşıdığını vurguladı. "Öğrencilerimizin sadece teorik eğitimle kalmamaları, pratik becerileri de geliştirmeleri gerekiyor. Moda tasarım atölyemizdeki öğretmenlerimizle birlikte öğrenci ihtiyaçlarını dinlemek amacıyla buradayız" dedi. SEUP (Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi) kapsamında atölye ve laboratuvar imkanlarının yenilendiğini belirtti.

Gelecek Projeleri ve Kaynaklar

Bakan Tekin, 2025 ve 2026 yıllarında hem genel bütçeden hem de uluslararası kaynaklardan okullardaki laboratuvar ve atölye imkanlarını güncellemek için kaynak oluşturduklarını açıkladı. İstanbul ve Ankara'da otomotiv alanında yeni atölyelerin açılacağını ifade eden Tekin, "Öğrencilerimizin sanal laboratuvarlarda elektrikli ve diğer yakıtlarla çalışan otomobillerin teknik aksamını kontrol edebilecekleri atölyeler kuruyoruz" şeklinde konuştu. Mesleki ve teknik eğitimde kaydedilen ilerlemelerin öğretmenler sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Öğrenci Tercihleri ve Eğitim Çeşitliliği

Geçtiğimiz yıl mesleki teknik eğitim alan 9. sınıf öğrencilerinin tercih oranının %39 iken bu yıl bu oranın %42’ye yükseldiğini belirten Bakan Tekin, okullarda hem mesleki hem de akademik eğitim verildiğini dile getirdi. Bu artışın, mesleki eğitimin toplumda daha fazla değer görmeye başladığını gösterdiğini vurguladı.

Bakan Tekin, Mardin'deki programının ardından Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kitap Kurdu' lansman programına katıldı. Bu etkinlikte TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca gibi önemli isimler de yer aldı.