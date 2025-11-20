AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan İZBAN Eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni İZBAN'ın teknik iflasa sürüklenmesi konusunda sorumlu tutarak, belediyenin ulaşım sistemindeki aksaklıkları gündeme getirdi. Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin İZBAN’a yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirmediğini ve bu durumun ulaşım hizmetlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

İZBAN Ulaşımında Yaşanan Sorunlar

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönetiminin İZBAN'ı "90 dakika" uygulamasından çıkararak şehrin ulaşım sistemini olumsuz bir şekilde etkilediğini ifade etti. Bu uygulamanın kaldırılmasının, İzmir trafiğinde ciddi sıkışmalara yol açtığını ve İZBAN'ın gelirlerinde düşüşe sebep olduğunu ileri sürdü. Saygılı, belediyenin ulaşım vizyonunun eksik olduğuna dikkat çekerek, bu durumun İzmir halkını mağdur ettiğini vurguladı.

Mali Yükümlülükler ve Ödemeler

Saygılı, belediyenin Temmuz 2019'dan bu yana İZBAN’ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’ye olan enerji ve hat kira bedellerini ödemediğini kaydetti. TCDD’nin bu maliyetleri kendi bütçesinden karşılamak zorunda kaldığını belirten Saygılı, belediyenin bu borçlarını ödememesiyle birlikte halkın çıkarlarını göz ardı ettiğini söyledi. Ayrıca, geçmiş dönemden devralınan ve Tugay döneminde artan 186 milyon liralık halk taşıt alacağının hala İZBAN’ın kasasına girmediğini ifade etti.

Tarife Artışları ve Yönetim Eleştirileri

İZBAN yönetiminde daha önce görev alan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün başkanlığında geçen Ekim ayında toplanan kurulun, öğrenci bilet ücretini 12,5 lira, en uzak mesafe ücretini ise 165 lira olarak belirlediğini hatırlatan Saygılı, bu kararın belediye meclisinde değiştirildiğini belirtti. Saygılı, Cemil Tugay’ın ücretleri 246 liraya çıkardığını ve kilometre başına yüzde 200’e varan zamlar yaptığını dile getirdi. Saygılı, bu durumun usulsüz bir şekilde gerçekleştirildiğini savunarak, Tugay’ı İZBAN Yönetim Kurulu'nu yok saymakla eleştirdi.

Algı Yönetimi ve Çağrı

Saygılı, TCDD’nin İZBAN’a yaptığı yıllık hat kullanımı zammının basında abartılı bir şekilde servis edilmesine dikkat çekerek, gerçeklerle algı arasındaki farkın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, belirlenen tarifelerin arkasında durması için Güç’e çağrıda bulundu. İZBAN'ın "gittiğin kadar öde" sisteminin belediye tarafından çökertildiğini ve bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.