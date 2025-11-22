Gülben Ergen, Yusuf Dikeç’i Evinde Ağırladı

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile olimpiyat madalyalı milli atıcı Yusuf Dikeç’i evinde ağırladığını duyurdu. Bu buluşma, Dikeç’in Gülben Ergen’in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin açtığı anaokullarını tebrik etmek ve destek sağlamak amacı taşıyordu.

Gülben Ergen’in Misafirperverliği

Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında Dikeç ile gerçekleştirdiği buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. “Bugün evimde çok kıymetli bir misafirim vardı… Milli gururumuz, olimpiyat madalyalı milli atıcımız Yusuf Dikeç, ‘Çocuklar Gülsün Diye’ Derneğimiz ile açtığımız anaokullarımızı tebrik etmek ve desteğini bildirmek için evimize kadar geldi” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Ergen’in derneğin faaliyetlerine ve çocukların eğitimine gösterdiği bağlılığı vurguladı.

Yusuf Dikeç’in Destek Mesajı

Dikeç, Gülben Ergen’in sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile tanınan bir figür haline geldi. Ergen, Dikeç’in derneğin açılışlarına katılma sözü verdiğini ve bu durumun kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Dikeç’in derneğin çalışmalarına katkıda bulunma isteği, Gülben Ergen’in duygularını derinden etkiledi. “Kalpten teşekkür ederim… İyi ki bu güzel ülkenin çocukları için aynı yolda yürüyoruz” diyerek, Dikeç’e olan minnettarlığını dile getirdi.

Bu tür buluşmalar, toplumda sosyal sorumluluk projelerine verilen önemi artırmakta ve genç nesillere yönelik eğitim çalışmalarının desteklenmesine katkı sağlamaktadır. Gülben Ergen ve Yusuf Dikeç’in iş birliği, Türkiye’nin çocuklarına yönelik umut verici bir mesaj niteliği taşırken, aynı zamanda sanat dünyası ile sporun birleştiği önemli bir anı da temsil etmektedir.