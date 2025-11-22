Dolar
42,4444 %0.16
Euro
48,9241 %-0.07
Gram Altın
5.552,10 % -0,04
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Mamak Metrosu Temelinin Atılmasının Ardından Çalışmalar Hız Kesiyor

Mamak Metrosu Temelinin Atılmasının Ardından Çalışmalar Hız Kesiyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Mamak Metrosu Temelinin Atılmasının Ardından Çalışmalar Hız Kesiyor
Okunma Süresi: 2 dk

Ankara'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Mamak Metrosu'nun temel atma töreni 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Ancak, üzerinden geçen beş ayın ardından projede kayda değer bir ilerleme kaydedilemediği gözlemleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öncülüğünde başlatılan bu önemli ulaşım projesinin temelinin atıldığı bölge, havadan çekilen görüntülerle dikkat çekiyor.

Temel Atma Töreni ve Beklentiler

Mamak Metrosu'nun temel atma törenine katılan Mansur Yavaş, bu projenin Ankara'nın ulaşım ağını önemli ölçüde geliştireceğini vurgulamıştı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Mamak ilçesinin şehir merkezine bağlantısının güçleneceği ve bölge sakinlerinin ulaşım sorunlarının büyük ölçüde çözüleceği ifade edilmişti. Ancak, temelin atılmasının ardından geçen süre zarfında, kamuoyunda oluşan beklentilerin karşılanmadığı yönünde eleştiriler artış göstermekte.

İlerleme Olmadan Geçen Süre

Mamak Metrosu'nun temelinin atıldığı alandaki görüntüler, çalışmaların duraklama noktasına geldiğini ortaya koyuyor. Projenin ilerleyişine dair henüz somut bir adım atılmadığı, inşaat alanının uzun süre boyunca hareketsiz kaldığı anlaşılmakta. Ulaşım projeleri, özellikle büyük şehirlerde, ekonomik ve sosyal dinamikleri etkileyen önemli unsurlar arasında yer alırken, bu tür gecikmelerin, halkın ulaşım ihtiyaçlarını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor.

Halkın Tepkisi ve Gelecek Adımlar

Bu durum, bölge halkı arasında endişelere yol açarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne olan güvenin sarsılmasına da neden olabiliyor. Projeye ilişkin yapılacak açıklamaların, hem kamuoyunu bilgilendirme hem de güveni yeniden tesis etme açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Çalışmaların ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklamanın yapılması, sürecin ilerlemesi açısından kritik bir adım olacaktır. Mamak Metrosu, Ankara'nın ulaşım haritasında önemli bir yer tutması beklenen bir proje olarak, gelişmelerin yakından takip edilmesi gereken bir durum haline gelmiştir.

#Mansur Yavaş
#[mamak Metrosu
#Ankara Büyükşehir Belediye
Spotify Wrapped 2025 Ne Zaman Açıklanacak? Çıkış Tarihi ve Erişim Bilgileri
Spotify Wrapped 2025 Ne Zaman Açıklanacak? Çıkış Tarihi ve Erişim Bilgileri
#Gündem / 22 Kasım 2025
Meteoroloji Uyardı: 23 Şehirde Sağanak Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: 23 Şehirde Sağanak Yağış Bekleniyor
#Gündem / 22 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Hafta Sonu Altın Fiyatları | 22 Kasım 2023 Güncel Veriler
Hafta Sonu Altın Fiyatları | 22 Kasım 2023 Güncel Veriler
Gündem
Miss Universe 2025 Birincisi Fatima Bosch Kimdir?
Miss Universe 2025 Birincisi Fatima Bosch Kimdir?
Milli Eğitim Bakanı Tekin Mardin'de Mesleki Eğitim Projelerini Tanıttı
Milli Eğitim Bakanı Tekin Mardin'de Mesleki Eğitim Projelerini Tanıttı
Papel, Yenilikçi Ödeme Teknolojileriyle Standartları Yükseltiyor.
Papel, Yenilikçi Ödeme Teknolojileriyle Standartları Yükseltiyor.
Can Armando Güner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Can Armando Güner Hangi Takımda?
Can Armando Güner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Can Armando Güner Hangi Takımda?
Türkiye ve Bulgaristan Dış Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi
Türkiye ve Bulgaristan Dış Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi
Tan Sağtürk Kimdir? Bez Bebek Dizisinin Hakan'ı Tan Sağtürk Kaç Yaşında, Nereli, Kariyeri?
Tan Sağtürk Kimdir? Bez Bebek Dizisinin Hakan'ı Tan Sağtürk Kaç Yaşında, Nereli, Kariyeri?
2026 Asgari Ücret Zam Oranı ve Toplantı Tarihleri Hakkında Son Gelişmeler
2026 Asgari Ücret Zam Oranı ve Toplantı Tarihleri Hakkında Son Gelişmeler
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft