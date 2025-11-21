Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Ekonomi Türkiye ve Bulgaristan Dış Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Türkiye ve Bulgaristan Dış Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Türkiye ve Bulgaristan Dış Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dış ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla 7,7 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması hedefini duyurdu. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için iki ülke arasında önemli işbirlikleri ve mutabakat zaptları imzalandı.

Türkiye-Bulgaristan İşbirliği ve Ticaret Hedefleri

TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Bulgaristan Alım Heyeti programında konuşan Gültepe, Türkiye'nin Bulgaristan'ın ithalatında üçüncü en büyük tedarikçi konumunda olduğunu belirtti. Gültepe, 2024 yılı için 11 bin 500'den fazla Türk firmasının Bulgaristan'a 5,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmesinin hedeflendiğini ifade etti.

2023 yılının ilk dokuz ayında Bulgaristan'a yapılan ihracatın 4 milyar dolara ulaştığını aktaran Gültepe, Türkiye'nin demir, kimya, madencilik, çelik ve elektrik-elektronik sektörlerinde güçlü bir varlığı bulunduğunu vurguladı. “Karşılıklı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bu sektörlere yenilerini eklemek istiyoruz” diyen Gültepe, coğrafi konumun sağladığı avantajların değerlendirileceğini belirtti.

Stratejik İşbirlikleri ve Yenilikçi Modeller

Gültepe, "Yakından tedarikin stratejik önem kazandığı bu süreçte, yenilikçi ve farklı işbirliği modelleri ile ticaretimizde büyük başarı hikayeleri yazabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuşarak, iki ülke arasındaki ticaretin hızla güçlendirilebileceğini ifade etti.

Bulgaristan'ın Türkiye ile İşbirliği Vurgusu

Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, Türkiye ile birçok alanda işbirliği yapıldığını belirtti. Yakimov, bu tür buluşmaların ortaklıkları geliştirmek ve ticaret odaklı çalışmaları güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin Bulgaristan için önemli bir iş ortağı olduğunu vurguladı.

İki Ülke Arasında Kalıcı Bağlar Kurulması Hedefi

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu ise İstanbul'da düzenledikleri heyet programının, iki ülke arasında kalıcı bağlar kurmayı amaçladığını açıkladı. Nemutlu, TİM ile BULTİŞAD arasında imzalanan mutabakat zaptının, ekonomik bağları derinleştirme ve bilgi, inovasyon alışverişini kolaylaştırma konusundaki ortak taahhüdü temsil ettiğini dile getirdi.

Etkinliğin ardından, TİM ve BULTİŞAD arasında imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye-Bulgaristan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen B2B ikili iş görüşmeleri ile devam etti. Bu görüşmeler, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

