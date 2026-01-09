Dolar
Türkiye'nin Hububat İhracatı Geçen Yıl 12,3 Milyar Doları Aştı

2025 yılı itibarıyla Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 12 milyar 367 milyon 177 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden elde edilen bilgilere göre, sektör, 220 ülke ve serbest bölgeye toplam 11 milyon 407 bin 463 ton ürün gönderdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre ihracatta %3,9 oranında bir artış sağlandığını göstermektedir.

İhracatta En Büyük Pazar Irak

Türk hububat sektörünün en fazla ihracat yaptığı bölge Orta Doğu oldu ve bu bölgeden elde edilen gelir 4 milyar 31 milyon 378 bin dolara ulaştı. Orta Doğu’yu 2 milyar 908 milyon 476 bin dolarla Afrika, 1 milyar 670 milyon 836 bin dolarla Avrupa ülkeleri takip etti. Ülke bazında yapılan ihracatta Irak, 1 milyar 731 milyon 768 bin dolarlık satışla ilk sırada yer alırken, ABD 885 milyon 814 bin dolar, Suriye ise 700 milyon 83 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Popüler Ürünler

İhracat kapsamındaki en çok satılan ürünler arasında çikolata ve kakao ürünleri 1 milyar 372 milyon 795 bin dolarlık satışla öne çıkıyor. Bunu, 1 milyar 77 milyon 16 bin dolarla ay çiçeği ve 1 milyar 19 milyon 949 bin dolarla tatlı bisküvi ve gofretler takip ediyor. Bu ürünlerin uluslararası pazardaki talebi, Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü pekiştirmektedir.

Sektörün Dayanıklılığı ve Gelecek Beklentileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sektördeki dayanıklılığın, küresel ticareti etkileyen olumsuz gelişmelere rağmen sürdüğünü vurguladı. Tiryakioğlu, ABD pazarındaki %36,3'lük ihracat artışının, Türkiye'nin kalite standartlarının ve ürün güvenilirliğinin arttığını gösterdiğini ifade etti. Irak'ta yaşanan %18,2’lik daralmaya rağmen sektörün, yıllık bazda %3,9'luk bir ihracat artışı ile yılı kapatmasının önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Ahmet Tiryakioğlu, bu başarıda yıl boyunca yürütülen tanıtım faaliyetlerinin, organizasyonların ve ticaret heyetlerinin etkisinin büyük olduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımların devam etmesi durumunda, gıda sektörünün enflasyonla mücadeledeki rolünün 2026 yılında daha da belirginleşeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

#Ekonomi
#Haberler
