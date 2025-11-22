Dolar
Hafta Sonu Altın Fiyatları | 22 Kasım 2023 Güncel Veriler

Yayınlanma
14
Hafta Sonu Altın Fiyatları | 22 Kasım 2023 Güncel Veriler
Okunma Süresi: 2 dk

22 Kasım 2023 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin gün içindeki fiyat değişimleri, piyasalardaki hareketliliği yansıtmakta. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında ortaya çıkan dalgalanmalar, yatırımcıların karar alma süreçlerini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerinde altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Altın Piyasasında Güncel Durum

22 Kasım'da gram altın fiyatı, gün içerisinde gösterdiği yön ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara paralel olarak, çeyrek ve yarım altındaki fiyat değişimleri de dikkatle izleniyor. Sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar, "Altın düştü mü, arttı mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Özellikle, enflasyon ve faiz oranlarındaki değişiklikler, altın fiyatlarının yönünde belirleyici bir rol oynamakta.

Canlı Altın Fiyatları

22 Kasım 2023 tarihli güncel altın fiyatları şu şekildedir:

  • ONS Altın Alış: 4.068,75 TL
  • Gram Altın Alış: 5.551,33 TL
  • Çeyrek Altın Alış: 9.358,00 TL
  • Tam Altın Alış: 37.318,00 TL

Yatırımcılar, bu fiyatlar üzerinden işlem yapmayı değerlendirirken, piyasalardaki genel eğilimleri de göz önünde bulunduruyor. Özellikle, döviz kurlarındaki değişimlerin altın fiyatları üzerindeki etkisi, dikkatle izlenmekte. Piyasa analistleri, bu durumun kısa vadede nasıl şekilleneceği konusunda çeşitli tahminlerde bulunuyor. Altın fiyatlarının ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği, ekonomik verilerin açıklanmasıyla daha net bir tablo çizebilir.

Yorumlar
