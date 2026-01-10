Defne Samyeli’nin Aşk Hayatı Üzerine Yorumları Gizemini Koruyor

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, özel hayatına dair yöneltilen sorularla tekrar magazin gündeminde yer aldı. 53 yaşındaki Samyeli, Eren Talu ile olan evliliğinden Deren ve Derin adında iki kız çocuğu sahibi. Yıllara meydan okuyan görünümü ve fit fiziğiyle dikkat çeken Samyeli, son olarak Nişantaşı'nda alışveriş yaparken basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Kızlarıyla Özel Bir Bağ Kurdu

Defne Samyeli, genç yaşta anne olmanın avantajlarını yaşadığını ifade ederek, kızlarıyla olan ilişkisini özel bir bağ olarak tanımladı. Samyeli, “Kızlarımla aramızda çok özel bir bağ var. Ayakkabılarımızdan kıyafetlerimize kadar her şeyimiz ortak. Bazen bir eşyamı bulamayınca hemen aile grubuna yazıyorum; ‘Bunu siz mi aldınız?’ diye soruyorum” dedi. Samyeli, çocuklarıyla birlikte büyüdüğünü ve çalıştığı yıllarda onları televizyon stüdyolarına götürdüğünü belirtti. Bu durum, çocuklarının stüdyoları tanımasını sağladı.

2025 Yılı Dönüşüm Süreci Olacak

Geride bıraktığımız yılı değerlendiren Samyeli, 2025 yılının kendisi için dönüşüm süreci olacağını ifade etti. “Herkes gibi benim için de zorlu bir yıldı ama hayatımda pek çok şeyi yeniden yapılandırdım. İş hayatında ektiğim tohumların karşılığını almaya başladım. 2026’da bu projelerin daha da büyümesini görmek için heyecanlıyım” dedi. Ünlü sanatçı, yeni yılda birden fazla albüm projesi üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Seçici Projeler ve Kendi Senaryosu

Defne Samyeli, oyunculuğu özlediğini ancak gelen projelere seçici yaklaştığını vurguladı. “Şu ana kadar içime gerçekten sinen bir teklif gelmedi. Bir işi yalnızca yapmış olmak için yapmam. Günde 16 saat çalışmayı göze alabilmem için o projenin buna değmesi gerekiyor. Sıkılacağım bir işte yer almak istemiyorum. Benim için senaryo ve ekip çok önemli” dedi. Eğer aradığı gibi bir proje gelmezse, kendi senaryosunu yazma sürecine girdiğini ve bu alanda eğitim aldığını belirtti.

Aşk Hayatı Üzerine Gizemli Yanıt

Özel hayatıyla ilgili sorular karşısında temkinli davranan Samyeli, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Buna tek kelimeyle cevap verebilirim: İnşallah… Bilmiyorum, belki vardır, belki yoktur…” şeklinde gizemli bir yanıt verdi. Bu yanıt, hayranları arasında merak uyandırdı ve Defne Samyeli’nin aşk hayatına dair spekülasyonları artırdı.