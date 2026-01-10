Dolar
Özgür Kabadayı'nın Ek İfadesi: İmamoğlu'na Yönlendirme İddiası

Yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek ifade vererek dikkat çeken iddialarda bulundu. Kabadayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye yönetimindeki etkisini vurguladı ve İmamoğlu'nun kendisini Haliç'teki ofisine çağırarak yönlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Yolsuzluk Operasyonu ve Tutuklamalar

Geçtiğimiz yıl Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk operasyonu, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok siyasetçiyi etkiledi. Temmuz ayında, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu altı kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu süreçte Kabadayı ve diğer şüpheliler, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kabadayı'nın İfadesi ve İmamoğlu ile İlişkisi

Kabadayı, yeni ifadesinde İmamoğlu’nun belediye yönetiminde doğrudan müdahil olduğunu öne sürdü. Haliç’teki ofisine çağrıldığını ve İmamoğlu’na, "Gönen Otel olayı" ile ilgili usulsüz bir ruhsat işlemi hakkında bilgi verdiğini ifade etti. Kabadayı, İmamoğlu'nun danışmanı Tonguç Çoban aracılığıyla kendisine yönlendirmelerde bulunduğunu ve belediyeye alınacak isimler konusunda talimatlar verdiğini aktardı.

DEM Partisi ile Yapılan Anlaşmalar

Kabadayı, İmamoğlu ile DEM Partisi arasında yapılan anlaşmalar hakkında da bilgi verdi. Kendisinin ve ilçe başkanının seçim listelerini hazırlama yetkisine sahip olduğunu belirten Kabadayı, İmamoğlu’nun Şile mitinginin olduğu gün, DEM’li bir adayın belediye meclis üyesi olmaması için kendisiyle anlaştığını söyledi. Bu anlaşmanın ardından, Kabadayı, seçim listesine kendi adını yazarak listeyi ilçe seçim kuruluna teslim ettiğini ifade etti.

Kabadayı’nın ifadeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden yolsuzluk soruşturması çerçevesinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İfadesinin nasıl bir etki yaratacağı ve soruşturmanın seyrinin ne yönde ilerleyeceği merakla bekleniyor.

#Gündem
