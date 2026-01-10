Dolar
İstanbul'da Fırtına ve Kar Uyarıları: Hayat Durma Noktasına Gelebilir

İstanbul'da vatandaşlar için zor günler kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılar, kentin bu hafta sonu fırtınalı bir hava koşuluyla karşılaşacağını ve ardından kar yağışının etkili olacağını bildiriyor. Şehirdeki yaşam standartlarının ciddi anlamda etkileneceği öngörülüyor.

Fırtına İle Gelen Tehlike

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresinde rüzgarın hızlanması bekleniyor. Meteorolojik verilere göre, rüzgarın saatte 60 ila 90 kilometre arasında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu fırtınaya, sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanakların da eşlik etmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle dışarıda bulunan vatandaşlar için ciddi tehlikeler oluşturabilir.

Pazartesi Günü Kar Yağışı Başlayacak

Pazartesi günü itibarıyla İstanbul ve Trakya dahil olmak üzere Türkiye'nin büyük bir kısmında kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM, bu olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları önceden uyararak, gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendiriyor. Özellikle hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kar yağışının hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Kar Örtüsü ve Sıcaklık Düşüşü

Hafta sonunda sıcaklıkların karla karışık yağmur ile birlikte düşmesi bekleniyor. AKOM verilerine göre, İstanbul’da yerde 5 ile 15 santimetre arasında bir kar örtüsü oluşması muhtemel. Pazartesi günü sıcaklıkların 0°C'ye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Bu durum, ulaşım ve günlük yaşamda zorluklara yol açabilir.

Salı gününden itibaren ise yağışların kesileceği ve havanın açacağı öngörülüyor. Ancak, bu bir gün süresince yaşanacak olumsuz hava koşulları, vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. İstanbul'da yaşayanların bu süreçte dikkatli olmaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.

