Tan Sağtürk Kimdir? Bez Bebek Dizisinin Hakan'ı Tan Sağtürk Kaç Yaşında, Nereli, Kariyeri?

Türk sahne sanatlarının önemli isimlerinden biri olan Tan Sağtürk, özellikle Bez Bebek dizisindeki Hakan karakteri ile izleyicilerin aklında yer edindi. Uluslararası bale kariyeri ile de dikkat çeken Sağtürk, hem sahne hem de ekran dünyasında geniş bir kitleye hitap ediyor. Tan Sağtürk'ün yaşamı ve kariyeri ile ilgili en çok merak edilen sorulara, haberin devamında detaylı yanıtlar bulacaksınız.

Tan Sağtürk Kimdir?

Tan Sağtürk, modern Türk sanat dünyasının önde gelen baletlerinden biridir. Oyunculuk, bale ve koreografi alanlarında birçok başarılı projeye imza atan sanatçı, hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınan bir isimdir. Dans eğitimi ve sahne sanatları konusundaki çalışmaları, Türkiye'de bale eğitiminin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Tan Sağtürk, kurduğu bale ve dans okulları sayesinde birçok genç yeteneğin yetişmesine öncülük etmiştir.

Tan Sağtürk Kaç Yaşında?

14 Temmuz 1969 doğumlu olan Tan Sağtürk, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Genç yaşlarda sahne sanatları kariyerine adım atan Sağtürk, zamanla dans ve televizyon dünyasında uzun ve başarılı bir yolculuk gerçekleştirmiştir. Bu süreçte elde ettiği deneyimler, onu Türkiye'nin en tanınmış sanatçılarından biri haline getirmiştir.

Tan Sağtürk Nereli?

İzmir doğumlu olan Tan Sağtürk, sanat yolculuğuna çocukluk yıllarında İzmir'de başlamıştır. Ardından Ankara’da ve yurtdışında aldığı eğitimlerle profesyonel kariyerini şekillendirmiştir. Bu süreçte, farklı kültürlerin ve sanat anlayışlarının etkisiyle kendine özgü bir stil geliştirmiştir.

Tan Sağtürk'ün Kariyeri

Tan Sağtürk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun olmuştur. Bale eğitimini tamamladıktan sonra, uluslararası arenada Le Jeune Ballet de France ve Ballet National de France gibi prestijli topluluklarda baş dansçı olarak görev almıştır. Türkiye'de ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde baş dansçı olarak sahne alarak kariyerine yön vermiştir. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve Kıbrıs’ta açtığı bale ve dans okullarıyla genç yeteneklerin eğitimine katkı sağlamıştır. Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni kurarak, bale sanatını geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemiştir.

Koreografi alanında "Kalp Sesi Projesi" gibi özel yapımlara imza atan sanatçı, bu eserleri Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde sahnelemiştir. Televizyon kariyerinde ise Bez Bebek dizisindeki Hakan karakteri ile büyük bir popülarite kazanmış; Alemin Kıralı, Şöhret Okulu, Selena, Dolunay, Doktorlar, Avrupa Yakası gibi birçok dizide rol almıştır. Ayrıca "Türkiye'nin Yıldızları", "Biri Bizi Gözetliyor", "Benimle Dans Eder misin?" ve "Yok Böyle Dans" gibi yarışma programlarında yer alarak farklı televizyon formatlarında deneyim kazanmıştır. Tan Sağtürk, sanat kariyerini çok yönlü bir şekilde sürdürürken, aynı zamanda Göztepe taraftarı olarak da bilinmektedir.