Taksicilere "Mali Cihaz" Zorunluluğu Geliyor

Taksiciler için önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış olan "taksi mali cihazı" kullanma zorunluluğu, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uygulanmaya başlayacak. Bu yeni uygulama, taksimetrelerle bağlantılı olarak belirli teknik özellikleri taşıyan cihazların kullanımını zorunlu hale getiriyor. Amaç, kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi, belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkanlarının artırılması olarak belirtiliyor.

Yeni Düzenleme ve Geçiş Süreci

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlenmiş olup, taksicilerin mevcut taksimetreleriyle bağlantılı "taksi mali cihazı" kullanma mecburiyetini kapsamaktadır. Taksiciler, 1 Temmuz tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış cihazları kullanmaya başlamak zorundadır.

Taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler, yeni mükellefiyet tesis ettiklerinde veya kullandıkları taksimetreleri değiştirdiklerinde, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onay verilen taksi mali cihazını kullanmak durumundadır. Yolcu taşımacılığına fiilen başlanması halinde ise, onay verilmiş cihazın kullanılmasına yönelik şartlar önceden sağlanmalıdır.

Banka Kartlarıyla Ödeme Seçenekleri

Tebliğin yürürlük tarihi ile Bakanlık tarafından verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı şekilde faaliyete geçen mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacaktır. Bu mükelleflerin, cihazı kullanmaya başladıkları tarihten sonraki 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısıyla üye iş yeri anlaşması yaparak, banka kartlarıyla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğu belirtilmiştir.

Taksimetre ve Mali Cihazın Çalışma Prensibi

Taksi mali cihazları, fiş veya e-belge düzenleyebilen iki farklı cihaz türü olarak tanımlanacak. Taksimetre açıldığında, aynı anda taksi mali cihazında da işlem başlayacak ve ücretin hesaplanması ile birlikte işlemin sonlandırılması esas alınacaktır. Taksimetreler, taksi mali cihazından bağımsız olarak çalışamayacak; ücretin hesaplanmasının ardından taksi mali cihazından fiş veya e-belge düzenlenmesi gerekecek. Bu süreçte, tutar bilgisi taksi mali cihazına taksimetreden otomatik olarak iletilecek ve elle tutar girişi mümkün olmayacaktır.

Yeni düzenleme ile birlikte taksicilik sektöründe teknolojik dönüşümün hedeflendiği ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir adım atıldığı vurgulanmaktadır. Uygulamanın detayları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak teknik incelemelerle desteklenecektir.