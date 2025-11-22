Meteoroloji Uyardı: 23 Şehirde Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım 2025 Pazar günü Türkiye’nin 23 ilinde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin yaşanacağını duyurdu. Bu durum, özellikle tarım ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Beklenen yağışlar, çeşitli bölgelerde su baskınları ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği için vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Sağanak Yağış Beklenen Şehirler

Sağanak yağış beklenen iller arasında Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bilecik, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale yer alıyor. Meteoroloji, bu şehirlerdeki yağışların etkili olacağı saatleri de göz önünde bulundurarak halkı yağışlara karşı hazırlıklı olmaya davet etti.

Yağışların etkili olacağı bölgelerde, toprağın su tutma kapasitesinin arttığı ve önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı. Özellikle tarım alanlarında sulama gereksinimlerinin azalması beklenirken, yağışların aynı zamanda tarımsal faaliyetleri de olumsuz etkileyebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu uyarıların yanı sıra vatandaşların hava durumunu yakından takip etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını öneriyor. Ayrıca, yağışların yerel olarak gök gürültüsü ile birlikte olabileceği ve bu durumun ani hava değişimlerine yol açabileceği ifade ediliyor. Bu bağlamda, özellikle açık hava etkinlikleri olanların ve yolculuk yapacak kişilerin dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Son olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini düzenli olarak güncelleyerek, halkı bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı. Bu süreçte, vatandaşların resmi kaynaklardan bilgi alarak hareket etmeleri, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek adına önem taşıyor.