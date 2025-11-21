Elif Ceren Balıkçı, Asena Keskinci'ye Destek Verdi

Bez Bebek dizisinde yer alan Asena Keskinci, sosyal medya üzerinden rol arkadaşı Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Bu açıklamanın ardından dizinin diğer oyuncuları da konuya dair görüşlerini paylaşmaya başladı. Elif Ceren Balıkçı, Keskinci'ye destek vererek, "Artık büyüdük, konuşma vakti" ifadelerini kullandı.

Asena Keskinci'nin İddiası

Asena Keskinci, dizide henüz 7 yaşındayken yaşadığı olayları sosyal medya aracılığıyla gündeme getirdi. Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine yönelik şiddet uyguladığını öne sürdü ve bu durumla ilgili olarak "Babamla aşk yaşıyor. Evrim benim cici annem oldu" şeklinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu ifadeler, izleyiciler ve medya tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Elif Ceren Balıkçı'nın Destek Mesajı

Elif Ceren Balıkçı, Asena Keskinci'nin açıklamalarına yanıt vererek, sosyal medya üzerinden bir destek mesajı paylaştı. Balıkçı, "Güzel, başarılı dostum benim. Daima seninle gurur duyuyorum. Belki çocuktuk, çok şey yaşatıldı ama artık büyüdük, konuşma vakti. Her zaman arkandayım. Ne söylüyorsan da her şey doğrudur. Seni çok seviyorum" dedi. Bu destek mesajı, dizi hayranları tarafından olumlu karşılandı ve Balıkçı'nın dayanışma gösterdiği vurgulandı.

Ege Tanman'dan Açıklama

Bez Bebek dizisinin bir diğer oyuncusu Ege Tanman da, Asena Keskinci'nin iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tanman, Asena ve Evrim Akın arasındaki sorunlara tanık olduğunu belirtti ve bu konuda İbrahim Haskoloğlu'na verdiği röportajda, "Asena ile Evrim abla arasında sürekli problemler yaşanıyordu. Asena’nın bu yüzden ağladığına şahit oldum. Ancak benim şahsi sorunum olmadı" ifadelerini kullandı. Tanman, Evrim Akın ile aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını ve geçmişte Akın'ın evinde kalmışlığını da aktardı.

Medya Tepkisi ve Gelişmeler

Asena Keskinci'nin açıklamaları ve ardından gelen destek mesajları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bez Bebek dizisi, çocuk oyuncuların yaşadığı bu tür olaylarla gündeme gelmesi, izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Dizi dünyasında çocuk oyuncuların yaşadığı zorluklar ve profesyonel yaşamları hakkında daha fazla bilgi paylaşımında bulunulması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, Keskinci'nin açıklamaları sonrasında Evrim Akın hakkında yapılan yorumlar ve tartışmalar da devam ediyor.