Bez Bebek Skandalı: Asena Keskinci'den Şok İtiraflar

2007-2010 yılları arasında ekranlarda yer alan “Bez Bebek” dizisinde “Yağmur” karakteriyle tanınan Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Keskinci, Akın’ın ailesinin dağılmasında etkili olduğunu iddia ederek, “Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor” şeklinde çarpıcı bir itirafta bulundu.

Asena Keskinci'nin Açıklamaları

Keskinci, sosyal medyada Evrim Akın’ın babasıyla birlikte yılbaşı ağacı süslediği bir videoyu izledikten sonra geçmişte yaşadığı zorbalıkları dile getirmeye karar verdi. Çocuk yaşta set ortamında zorbalığa maruz kaldığını belirten Keskinci, Akın'ın kendisine karşı sürekli kötü davrandığını ve dizi çekimleri sırasında psikolojik baskı uyguladığını ifade etti. Özellikle, Akın’ın annesi ile babasının boşanma sürecinde kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu belirtti. Keskinci, Akın’ın “Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, yaşadığı travmanın derinliğini ortaya koydu.

Ayrıca, Akın’ın sette sigara içip dumanını yüzüne üfleyerek “Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur” dediğini de öne sürdü. Bu açıklamalar, Keskinci'nin Akın hakkında yaşadığı kötü deneyimlerin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Akın’ın Sağlık Durumu ve Setten Uzaklaştırılması

Asena Keskinci, yapım ekibinin Evrim Akın’ın ağır ilaçlar kullandığını ve bu nedenle herkesin onu idare etmesini istediğini aktardı. Zamanla Akın, setten uzaklaştırıldı ve rolü değiştirildi. Bu durum, dizinin çekimleri sırasında yaşanan zorlukların yanı sıra, Akın’ın kişisel sağlık sorunlarının da bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Üvey Anne İtirafı

Keskinci, boşanma sürecini daha da karmaşık hale getiren bir iddiada bulundu. Evrim Akın’ın annesine giderek, “Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım” dediğini ve bu şekilde babasının numarasını aldığını belirtti. Bu durum, Keskinci'yi üvey anne konumuna getiren bir ilişkiyi işaret ediyor. Keskinci, Akın ve babası Güray Keskinci’nin hâlâ birlikte yaşadığını ve bu durumun kendisi için son derece zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Asena Keskinci Kimdir?

Reyhan Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan Keskinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileri ile kariyerine başlayan Keskinci, Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında gibi dizilerde de rol aldı. Ancak, geniş kitlelerce tanınması, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan “Bez Bebek” dizisindeki performansı ile gerçekleşti. Sinema projelerinde de yer alan Keskinci, 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri’nde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazandı. Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geldi ve paylaştığı iddialar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Asena Keskinci'nin Ailesi

Asena Keskinci’nin babası Güray Keskinci, annesi ise Ayşe Keskinci’dir. Güray Keskinci hakkında medyada sınırlı bilgi bulunmaktadır; genellikle kızı Asena’nın kariyeri ve son iddialar üzerinden gündeme gelmektedir. Kendisiyle ilgili tahmini bilgiler, 40’lı veya 50’li yaşlarında olduğu yönündedir. Ancak, mesleği veya kökeni hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Asena Keskinci’nin Evrim Akın hakkında yaptığı bu açıklamalar, sosyal medya üzerinde #AsenaKeskinci etiketi ile binlerce etkileşim aldı. Bu durum, hem Keskinci'nin kariyerine hem de Akın ile olan ilişkisine dair yeni tartışmaların kapısını araladı.