Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler

Yayınlanma
14
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından yaklaşık 30 gündür yoğun bakımda tedavi görmekte. Bu süre zarfında ailesi ve yakınları, sanatçının sağlığıyla ilgili endişelerini sürdürüyor. Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumu hakkında son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Menajer Mert Siliv'den Açıklama

Menajer Mert Siliv, Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında çıkan spekülasyonlara yanıt vererek, "Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir" şeklinde konuştu. Siliv, doktorların belirttiği gibi her hastanın iyileşme sürecinin kendine özgü olduğunu vurgulayarak, sanatçının sağlığına yönelik olumlu gelişmeler beklediklerini ifade etti.

Umutlu Bekleyiş

Siliv, Fatih Ürek'in 30 gündür yoğun bakımda olduğunu belirterek, "30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz" dedi. Ürek’in hayranları ve sevenleri, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşarak sahnelere dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Aile ve yakın çevresi, sanatçının tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, destek mesajları da gelmeye devam ediyor.

Fatih Ürek’in durumu, sanatçıya olan sevgi ve ilginin bir göstergesi olarak dikkat çekerken, hayranları ve sanat camiası, onun sağlığı için dua etmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni açıklamalar, sanatçının durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

