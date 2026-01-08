Yıldız Tilbe'den Dikkat Çeken İtiraf: “Sağ Kulağım Duymuyor”

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. “Delikanlım”, “Hastayım Sana”, “Haberi Olsun”, “Çabuk Olalım Aşkım” gibi hit şarkılarıyla tanınan Tilbe, hayatına dair önemli detayları samimi bir dille paylaştı.

Çocukluk Kazası ve Sağ Kulağını Kaybetmesi

Altı kardeşin en küçüğü olan Yıldız Tilbe, çocukluğunda yaşadığı bir kaza sonucu sağ kulağını kaybettiğini açıkladı. Kaza anısını paylaşan Tilbe, o dönemde kendisine nazar değdiğini düşündüğünü belirtti. “Beni her gören 'Ne kadar güzel bir çocuk' dermiş. Bir gün nazar değen biri ziyarete geldiğinde 'Ay bu kız ne kadar güzel' demişti. O sırada gaz ocağında kaynayan çaydanlığı üstüme çekivermişim ve yanmışım. 6 ay hastanede kalmışım, hatta kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar ‘yaşayamaz’ demişler ama yaşamışım,” diyerek yaşadığı travmayı anlattı.

Sağ Kulağındaki Kalıcı Hasar

59 yaşındaki sanatçı, yaşadığı kazanın kalıcı etkilerini de dile getirdi. “Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim, sağ kulağım duymuyor,” diyerek bu durumun çocukluk travmasının bir parçası olduğunu ifade etti. Bu olaydan sonra nazara olan inancının daha da güçlendiğini belirten Tilbe, nazardan korunmak için sürekli çörek otu taşıdığını söyledi. “Çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş,” şeklindeki ifadesiyle inancını vurguladı.

Geçmişe Dair Pişmanlıklar ve Aile Yaşamı

Yıldız Tilbe, geçmişine dair değerlendirmelerde bulunarak, hayatındaki tek pişmanlığının evlilik olduğunu dile getirdi. “35-40 yaşıma kadar hiç evlenmezdim,” diyen sanatçı, bu konudaki düşüncelerini açıkça ifade etti. Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiğini belirten Tilbe, “Kızımın kendi hayatı olsun istedim, bu yüzden ekrana çıkarmadım,” sözleriyle annelik anlayışını paylaştı. Bir kızı ve iki torunu olan Tilbe, aile yaşamına dair samimi açıklamalarda bulunarak, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ettiğini vurguladı.