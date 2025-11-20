Asena Keskinci Kimdir? Bez Bebek Dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci Kaç Yaşında, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Dolar
Asena Keskinci, Türk televizyon ve sinema dünyasında adını duyurmuş genç yeteneklerden biridir. Özellikle 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri ile hatırlanan Keskinci, son günlerde eski rol arkadaşı Evrim Akın ile ilgili yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. 2004 yılında kariyerine adım atan Asena Keskinci’nin hayatı ve kariyeri hakkında detaylar, merak edenler için derlendi.

Asena Keskinci'nin Hayatı ve Kariyeri

Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olacak olan genç oyuncu, çocuk yaşlarındayken oyunculuk yapmaya başlamış ve bu alanda dikkat çeken performanslar sergilemiştir. İlk kez kamera karşısına 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileri ile çıkan Keskinci, oyunculuk kariyerine sağlam bir başlangıç yapmıştır.

Bez Bebek ve Diğer Yapımlar

Keskinci’nin kariyerinde en çok akıllara kazınan rolü, şüphesiz Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteridir. Bu dizi, onun geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştır. Asena Keskinci’nin yer aldığı diğer önemli yapımlar arasında Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında, Yol Arkadaşım, ve Masumiyet gibi diziler bulunmaktadır. Ayrıca, 2022 yılında Adı Sevgi dizisinde Gülendam Aydan karakteri ile de izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Sinema Kariyeri

Asena Keskinci, başarılı bir dizi kariyerinin yanı sıra sinema alanında da çeşitli projelerde görev almıştır. 2011 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminde Genç Deniz karakterini canlandırdıktan sonra, Köstebekgiller serisindeki Pelin rolüyle dikkat çekmiştir. 2018 yılında Ahlat Ağacı filminde Yasemin karakteri ile de önemli bir performans sergileyen genç oyuncu, 2022’de Hiç Bir Yere Çıkmayan Yol filminde Nazlı karakteri ile izleyicilerle buluşmuştur.

Asena Keskinci’nin kariyeri boyunca kazandığı deneyimler, onu Türk televizyon ve sinema sektöründe önemli bir isim haline getirmiştir. Gelişen projelerde yer alarak yeteneklerini sergilemeye devam eden Keskinci, izleyicilerinin takdirini kazanmaya devam etmektedir.

