Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu'na Dava Açtı

Dünyaca ünlü film stüdyosu Warner Bros Entertainment Inc., milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu Harry Potter evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde mahkemeye verdi. Dava, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında bu unsurları kullanması nedeniyle açıldı.

İzinsiz Kullanım İddiası

Warner Bros, mahkeme başvurusunda Kerem Aktürkoğlu'nun Instagram ve Twitter hesaplarındaki paylaşımlarını delil olarak sundu. Dilekçede, "Harry Potter", "Hogwarts" ve "Gryffindor" markalarının Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescilli olduğu belirtildi. Bu markaların, yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı kalmayıp, küresel ölçekte tanınan ve yüksek ticari değere sahip olduğu vurgulandı.

Sosyal Medya Paylaşımlarındaki İçerik

Mahkemeye sunulan belgelerde, Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya videolarında Harry Potter serisinin ikonik müziği olan Hedwig’s Theme'in kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, videolarda Harry Potter karakterlerine benzeyen animasyonlar, Hogwarts arması, film sahnelerini andıran dekorlar ve kostümler de yer aldı. Warner Bros, bu içeriklerin hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hakkı hem de marka hakkı ihlali teşkil ettiğini öne sürdü.

Telif Hakkı ve Haksız Rekabet İddiası

Warner Bros, Fikri ve Sınai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde haksız rekabet olasılığının bulunduğunu savunuyor. Şirket, mahkemeden Kerem Aktürkoğlu'nun Instagram Reels videoları ve Twitter paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. İncelemenin, futbolcuya haber verilmeden gizlice yapılmasını istediği dilekçede açıkça belirtildi.

Harry Potter Serisi Hakkında Kısa Bilgi

Harry Potter, ünlü yazar J.K. Rowling’in 1997 ile 2007 yılları arasında yazdığı yedi kitaptan uyarlanan toplamda sekiz filmden oluşan bir fantastik seri olarak biliniyor. Warner Bros. tarafından yapımcılığı üstlenilen bu seri, dünya genelinde 7,8 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan film serilerinden biri olma unvanını taşımaktadır.