Tarkan 2026 Konseri Krize Dönüştü: Bilet Fiyatları, Çökme Yaşanan Sistemler ve Karaborsa Tepkisi

Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, uzun bir aranın ardından Türkiye’de vereceği konserle müzik dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor. 2026 yılının Ocak ayında İstanbul’da düzenlenecek dört büyük konser için biletler satışa sunuldu. Ancak konser heyecanı bilet krizine dönüştü. Biletix başta olmak üzere bilet satış siteleri çöktü, bekleme sırası 140 bini geçti, bilet fiyatları ise rekor düzeylere ulaştı. Karaborsa biletleri ve fahiş fiyatlar ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tarkan 2026 Konser Takvimi ve Sahneye Dönüşü

Tarkan, Ocak 2026’da İstanbul’daki Volkswagen Arena'da dört gece üst üste sahne alacak. 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek konserlerde Tarkan, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla buluşturacak. Müzikal şovlar, ışık tasarımı ve sahne performanslarıyla da zenginleştirilecek etkinlikler, yılın en çok beklenen konser serilerinden biri olarak görülüyor.

Megastar’ın bu dönüşü, hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki hayranları tarafından büyük heyecanla karşılandı. Tarkan’ın sahnelerden uzak kaldığı uzun yılların ardından İstanbul’da vereceği ilk konserler olması, talebin olağanüstü yüksek olmasına neden oldu.

Bilet Satışlarında Çökme Yaşandı: Biletix Yetersiz Kaldı

Biletler 18 Kasım 2025 Salı günü saat 11:00 itibarıyla Biletix üzerinden satışa çıktı. Ancak satışın başlamasıyla birlikte binlerce kişi aynı anda siteye giriş yapınca sistem çöktü. Kullanıcılar uzun süre bekleme ekranında kaldı, bazıları bilet alamadan sistemden atıldı.

Bekleme listesinde anlık 140 binden fazla kişi olduğu öğrenilirken, çok sayıda kullanıcı satış sayfasına ulaşamadığını, ödeme aşamasında hata verdiğini ya da işlem tamamlanmadan sistemin kapandığını bildirdi.

Bilet Fiyatları Şaşırttı: En Ucuz 7 Bin TL, En Pahalı 32 Bin TL

Tarkan konserinin bilet fiyatları sosyal medyada gündeme oturdu.

Kategori 5: 7.000 TL

Kategori 4: 10.000 TL

Kategori 3: 15.000 TL

Kategori 2: 20.000 TL

Kategori 1 (sahne önü VIP): 32.000 TL

Bilet fiyatlarının bu denli yüksek olması, özellikle genç hayranlar ve öğrenciler arasında hayal kırıklığı yarattı. Sosyal medyada "#TarkanBileti" etiketi altında binlerce kişi tepkilerini dile getirerek, “Tarkan hayranıyız ama bu fiyatlara gitmemiz mümkün değil”, “Konser değil yatırım fırsatı gibi” şeklinde yorumlar yaptı.

Karaborsa Skandalı: 100 Bin TL’ye İlanlar Açıldı

Biletlerin satışa çıkmasından kısa süre sonra bazı platformlarda karaborsa bilet ilanları yayılmaya başladı. Sosyal medya ve ikinci el satış sitelerinde biletler 50 bin TL, 75 bin TL, hatta 100 bin TL’ye varan fiyatlarla alıcılara sunuldu.

Kullanıcılar, resmi satıştan dakikalar sonra karaborsaya düşen biletlerin nasıl bu kadar hızlı alındığına dikkat çekerek, satış sistemlerinin manipülasyona açık olduğunu öne sürdü. “Sistem çöktü ama karaborsa çalıştı” yorumu birçok kullanıcının ortak tepkisi haline geldi.

Organizatör ve Biletix’e Tepki Büyüyor

Tepkilerin odağında, bilet satış platformları ve konser organizasyon firması yer aldı. Altyapının yetersiz olduğu, büyük talep öngörülmesine rağmen sistemsel hazırlık yapılmadığı eleştirileri yükseldi.

Biletix ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Tarkan Cephesinden Sessizlik Sürüyor

Tarkan, konser açıklamasını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurmuştu. Ancak bilet fiyatları ve yaşanan sistemsel sorunlar sonrası megastardan ya da ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi. Bazı hayranlar, Tarkan’ın bu durumla ilgilenmesini beklediklerini, fiyatların daha ulaşılabilir olması gerektiğini savundu.

Gözler Yeni Konser Tarihlerine Mi Çevrilecek?

Biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükendi. Talebin çok yüksek olması nedeniyle organizatörlerin yeni konser tarihleri ekleyip eklemeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan, biletlerini alamayan on binlerce hayran konserin dijital platformlardan canlı yayınlanmasını ya da ilerleyen tarihlerde farklı şehirlerde de sahne alınmasını istiyor.