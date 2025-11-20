Yoğun Bakıma Kaldırılan Özer Ülken Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

CHP Antalya eski İl Başkanı Özer Ülken, 19 Kasım 2025 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Ülken’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, kamuoyunda siyasi geçmişine dair detaylar merak ediliyor. Bu haberimizde, Özer Ülken'in kimliği, siyasi kariyeri ve son durumu hakkında bilgilere yer veriyoruz.

Özer Ülken Hastaneye Kaldırıldı

Özer Ülken, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Alınan bilgilere göre, Ülken’in durumu kritik olup tedavi süreci devam etmektedir. Ailesi ve yakın çevresi hastanede kendisine destek verirken, sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

CHP’nin Eski Antalya İl Başkanı

Özer Ülken, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı olarak göreve başlamıştır. Görev süresi boyunca çeşitli çevrelerden destek bulan Ülken, özellikle parti içindeki yapılanmalarda önemli bir rol üstlenmiştir. Ancak, il başkanlığı dönemi boyunca yaşanan iç çekişmeler ve istifalar, Ülken için zorlu bir süreç oluşturmuştur.

2011 Yılında Görevden Alınma Tebligatı Gönderildi

CHP Merkez Yürütme Kurulu, 31 Temmuz 2011 tarihinde Özer Ülken’e görevden alınma tebligatı göndermiştir. Bu gelişme, Antalya il örgütündeki iç dinamikler ve partideki istifa dalgaları ile ilişkilendirilmiştir. O dönem yaşanan bu gelişmeler, CHP kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve tartışmalara neden olmuştur.

2012'de Yeniden Aday Oldu Ancak Kazanamadı

Görevden alınmasının ardından siyasi mücadelesine devam eden Özer Ülken, 2012 yılında gerçekleştirilen CHP Antalya İl Kongresi'nde yeniden aday olmuştur. Ancak bu seçimde Devrim Kök’ün kazanmasıyla il başkanlığına seçilememiştir. Bu sonuç, Ülken’in parti içindeki etkisinin azaldığına dair yorumlara yol açmıştır.

FETÖ’nün CHP’ye Sızdığı İddiası

Özer Ülken, aktif siyaset döneminin ardından zaman zaman kamuoyunda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştur. 2016 yılında yaptığı bir açıklamada, FETÖ’nün CHP’ye sızmış olabileceğini iddia etmiştir. Bu açıklama, partide tartışmalara yol açmış ve farklı tepkiler almıştır; Ülken’in bu çıkışı o dönem basında geniş yer bulmuştur.

Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Özer Ülken, kamuoyunda daha çok siyasi kimliğiyle tanınmaktadır. Özel hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. 60’lı yaşlarının başında olduğu tahmin edilen Ülken’in evli ve çocuk sahibi olduğu bilinmektedir. Aktif siyasetten uzaklaşmış olmasına rağmen, zaman zaman siyasi analiz ve yorumlarıyla gündeme gelmeye devam etmektedir.

Sağlık Durumu Yakından Takip Ediliyor

CHP camiasında ve Antalya’daki siyasi çevrelerde büyük üzüntüye neden olan bu durum, Özer Ülken’in sağlık durumunun yakından takip edilmesine yol açmaktadır. Ailesi ve partili dostları hastaneden gelecek olumlu haberleri beklemektedir. Ülken’in sağlık durumu üzerindeki gelişmeler, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu haline gelmiştir.