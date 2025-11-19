Dolar
BBP Lideri Mustafa Destici, Gündemi Değerlendirdi

BBP Lideri Mustafa Destici, Gündemi Değerlendirdi

BBP Lideri Mustafa Destici, Gündemi Değerlendirdi
Okunma Süresi: 3 dk

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı etkili bir çözüm önerisi sundu. Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "milliyetçi ekonomi modeli" adı altında bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Destici, bu modelin milli üretime dayalı olacağını ve milletin ekonomik refahını artırmayı hedefleyeceğini ifade etti.

Şehitlere Saygı ve Toplumsal Değerler

Basın toplantısında Türkiye'nin bağımsızlığına ve güçlü duruşuna dikkat çeken Destici, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle andı. "Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti, bağımsız, hür, müstakil ve güçlü bir şekilde birliğini koruyarak yoluna devam ediyorsa, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." dedi. Son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çeken Destici, toplumsal bir çözülme yaşandığını belirtti. "Değerlerimize yabancılaşan toplum kendine de yabancılaştı." sözleriyle, toplumsal saygı ve dayanışmanın yerini nefret ve saldırganlığın aldığını ifade etti.

Yüksek Enflasyon ve Milliyetçi Ekonomi Modeli

Destici, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının halk üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi. Gıda, giyim ve barınma masraflarındaki artışların millet arasında karamsarlık yarattığını belirten Destici, "Çare, ekonomide aktif rol oynayan, etkin, kararlı, kendi milletini kollayan bir milliyetçi ekonomi modelidir." dedi. Bu modelin tarım, hayvancılık, sanayi ve teknoloji alanlarında yerli üreticilerin kontrolünde olacağını ve ürünlerin Türk esnafı tarafından satılacağını dile getirdi. "Gereksiz, sebepsiz hayat pahalılığına asla müsaade edilmeyecektir." diyerek, piyasa dengesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Yolsuzluk Soruşturması ve Milletvekillerinin Sorumluluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden yolsuzluk soruşturmasına da değinen Destici, uzun yargılama süreçlerinin sona ermesi ve yargı kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Milletvekillerinin suç işleme özgürlüğü olmadığını belirten Destici, "Milletin herhangi bir ferdi suç işlediğinde nasıl yargılanıyorsa, milletvekilleri de aynı şekilde yargılanmalıdır." dedi. Bu bağlamda, milletvekilliği dokunulmazlığının Meclis kürsüsü ile sınırlı olması gerektiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Geçmişe Dönüş

Destici, terörsüz bir Türkiye için yürütülen süreçlere de değindi. "Büyük Birlik Partisi olarak bizler rahmetli Muhsin Başkanımızın çizgisinden bugüne dek hiç ayrılmadık." diyerek, geçmişteki açılım ve çözüm süreçlerine dair tutumlarını yineledi. "Dün 'yanlış' dediğimize bugün 'doğru' demiyoruz." ifadeleriyle, partinin tutarlılık ilkesine vurgu yaptı. Ayrıca, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'yı ziyaret etmemesi gerektiği" yönündeki görüşünü de paylaştı.

