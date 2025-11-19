Acun Ilıcalı Açıkladı! Türkiye Güzeli Survivor Kadrosuna Dahil Oldu

Survivor 2026'nın yaklaşmasıyla birlikte yarışmanın hayranları, bu sezon mücadele edecek isimleri büyük bir merakla bekliyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından düzenli olarak açıklamalarda bulunarak yeni sezonda yer alacak ünlüleri tanıtmaya devam ediyor. Şu ana kadar Survivor 2026 Ünlüler - All Star takımında Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın gibi tanınmış isimlerin yer alacağı kesinleşti.

Survivor 2026'nın Sekizinci Yarışmacısı: Deniz Çatalbaş

Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın sekizinci ünlü yarışmacısının oyuncu ve model Deniz Çatalbaş olduğunu duyurdu. Bu bilgiyi Instagram hesabında paylaşan Ilıcalı, "Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Böylece, yarışma için heyecan verici bir yeni isim daha kadroya katılmış oldu.

Deniz Çatalbaş Hakkında Bilgiler

28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Çatalbaş, oyunculuk kariyerinin yanı sıra uzun yıllar basketbolla da ilgilenmiştir. Genç yaşta başladığı spor hayatında Fenerbahçe Spor Kulübü, Kayseri Basketbol ve Sakarya Yükseliş gibi takımlarda forma giymiştir. Çatalbaş, 2020 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olarak modellik kariyerinde de önemli bir adım atmıştır.

Deniz Çatalbaş'ın Oyunculuk Kariyeri

Çatalbaş, bugüne dek Arka Sokaklar, Hür, Ah Be Birader, Alparslan Büyük Selçuklu ve Aşk ve Gurur gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çekmiştir. Bu yapımlardaki rolleri ile izleyicilerden olumlu geri dönüşler almış, genç yaşına rağmen geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Survivor 2026 ile birlikte Çatalbaş, yeni bir meydan okumaya atılacak.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ve Survivor 2026'nın kadrosundaki gelişmeler, yarışmanın hayranları tarafından heyecanla takip ediliyor. Deniz Çatalbaş'ın katılımı, yarışmanın dinamiklerini değiştirebilir ve izleyicilere farklı bir deneyim sunabilir.