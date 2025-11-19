Dolar
Rize'de Ahşap Yapı Çökmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

Rize'de Ahşap Yapı Çökmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

Rize'de Ahşap Yapı Çökmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı
Okunma Süresi: 2 dk

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Erenler köyünde meydana gelen üzücü bir olayda, arı kovanlarını yerleştirmek amacıyla kullanılan ahşap yapının çökmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Olay, 12.00 sıralarında Karaoğlu mevkiinde gerçekleşti. Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, ahşap yapının taşıyıcı ipi aniden koptu. Bu durum, yapının çökmesine neden oldu ve altında kalan üç kişi ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, yaralılardan Emir Kar hayatını kaybetti. Yunus Şahin ise hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Yaralanan üçüncü kişi olan Mehmet Şahin’in tedavisi ise Çayeli Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Çökme olayının ardından, yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ahşap yapının güvenliği ve yapıdaki malzeme kalitesi gibi unsurlar üzerinde durulacağı öğrenildi. Olayın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla detaylı bir rapor hazırlanacağı bildirildi.

Bu tür yapısal çökme olaylarının, inşaat güvenliği açısından önemli bir sorun teşkil ettiği ve özellikle kırsal alanlarda yapılan yapıların denetimlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Olay, bölgede yaşayanları derinden etkilerken, benzer kazaların önlenmesi adına alınacak tedbirler hakkında tartışmalara yol açtı.

