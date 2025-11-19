Dolar
ÖSYM 2026 DGS Sınavı Tarihleri ve Başvuru Süreci

ÖSYM 2026 DGS Sınavı Tarihleri ve Başvuru Süreci

ÖSYM 2026 DGS Sınavı Tarihleri ve Başvuru Süreci
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunları için lisans eğitimine geçiş imkanı sunan önemli bir sınavdır. 2026 yılına yönelik sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte, birçok aday DGS tarihlerini ve başvuru süreçlerini araştırmaya başladı. DGS, her yıl binlerce öğrencinin yükseköğrenim hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol üstleniyor. Peki, 2026 DGS Sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? Başvurular hangi tarihlerde yapılacak? İşte, bu sorulara dair detaylar.

2026 DGS Sınav Tarihi

2026 DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde, Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. ÖSYM, sınav uygulama kurallarına göre, adayların sınav günü en geç saat 10.00'da sınav merkezinde bulunmalarını şart koşuyor. Bu nedenle, adayların sınav yerine erken gitmeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşıyor. Sınav günü, belirtilen saatten sonra hiçbir adayın sınav salonuna alınmayacağı unutulmamalıdır.

DGS Başvuru Süreci

Dikey Geçiş Sınavı için başvuruların Mayıs ayında başlaması bekleniyor. Ancak, başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmamış durumda. Adayların, ÖSYM'nin resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri, güncel bilgi alabilmeleri için önemlidir. Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar, sınav takvimi açıklandığında adaylarla paylaşılacaktır.

Özetle, 2026 DGS Sınavı için hazırlık süreci devam ederken, adayların sınav tarihini ve başvuru sürecini yakından takip etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. DGS, önlisans mezunlarına lisans programlarına geçiş yapma fırsatı sunarak, kariyer hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adım atmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle, adayların bu süreçte dikkatli ve planlı hareket etmeleri büyük bir önem taşımaktadır.

Yorumlar
