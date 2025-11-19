Goldman Sachs, Altın Fiyatları İçin 2026 Tahminini Güncelledi

Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik güncel analizinde, değerli metalin 2026 yılı sonunda 4.900 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, mevcut piyasa seviyelerine göre yaklaşık yüzde 21'lik bir artış beklentisine işaret ediyor. Uzmanlar, bu tahminin ardında yatan nedenleri ve altının son yıllarda kazandırdığı değeri mercek altına alıyor.

Son Durum ve Piyasa Trendleri

Altın, 30 Ekim 2023 tarihinde kaydedilen 4.336 dolarlık rekor seviyesinin ardından, yaklaşık bir aylık süreçte yüzde 6 oranında bir düşüş yaşayarak Salı günü 4.062 dolardan işlem gördü. Bu gerilemenin ardında, ABD dolarının güçlenmesi ve Aralık ayında olası faiz indirimlerine dair belirsizliklerin etkili olduğu değerlendiriliyor. Ancak Goldman Sachs, bu düşüşü kalıcı bir trendin başlangıcı olarak görmüyor; aksine, geçici bir düzeltme süreci olabileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar İçin Güvenli Liman

Banka, 2023 yılı genelinde altının güçlü bir performans sergilediğini ve yaklaşık yüzde 75 oranında değer kazandığını hatırlatıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışının, altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Goldman Sachs, piyasa dinamiklerinin bu değerli metalin gelecekteki seyrini olumlu etkileyebileceğini öngörüyor.

Orta Vadede Beklentiler

Uzmanlar, kısa vadede ABD dolarının güçlenmesinin ve faiz beklentilerinin altın üzerindeki etkisini ön plana çıkarsa da, orta vadede altının güçlü seyrini sürdürebileceği görüşündeler. Altının 2020-2025 yılları arasındaki getirileri incelendiğinde, 2020 yılında yüzde 24,4, 2021 yılında yüzde -3,5, 2022 yılında yüzde -0,2, 2023 yılında yüzde 13,1, 2024 yılında yüzde 27,2 ve 2025 yılında ise yüzde 53,9 oranında kazanç sağladığı görülüyor.

Bu bağlamda, altın fiyatlarının geleceği ve yatırımcılar üzerindeki etkileri merakla takip ediliyor. Goldman Sachs'ın 2026 için yaptığı bu tahmin, piyasalarda yeni bir yön belirleyici olabilir. Yatırımcıların, altının potansiyelini ve piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak stratejilerini şekillendirmeleri önem taşıyor.