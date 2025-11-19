Dolar
Haberin Gündemi Genel Motorine Bir Zam Daha Geliyor: 2,5 TL’lik Artış Bekleniyor

Motorine Bir Zam Daha Geliyor: 2,5 TL’lik Artış Bekleniyor

21 Kasım 2025 Cuma günü motorine 2,5 TL zam geliyor. Bu artışla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorinin litre fiyatı 60 TL’yi aşacak. Sürücüler, zam öncesi akaryakıt istasyonlarına yöneldi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Motorine Bir Zam Daha Geliyor: 2,5 TL’lik Artış Bekleniyor
Okunma Süresi: 2 dk

Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde yeni zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorine 21 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 2,5 TL’lik bir zam bekleniyor.

Bu artışla birlikte, özellikle büyük şehirlerde motorinin litre fiyatının 60 TL’yi aşması öngörülüyor. Söz konusu zam, uluslararası piyasalardaki artan ham petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların doğrudan etkisiyle oluşuyor.

Zamdan Sonra Motorin Fiyatları Nasıl Olacak?

2,5 TL’lik zam gerçekleşirse, yeni motorin fiyatlarının şehir bazlı şu seviyelere ulaşması bekleniyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): 57,39 TL → 59,89 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 57,27 TL → 59,77 TL

İzmir: 58,72 TL → 61,22 TL

Ankara: 58,42 TL → 60,92 TL

❗ Not: Fiyatlar, il ve ilçeye göre istasyonlar arasında birkaç kuruş farklılık gösterebilir.

Sürücüler Tepkili

Art arda gelen zamlar, özellikle ticari araç sahipleri ve taşımacılık sektörü tarafından eleştiriliyor. Yıl başından bu yana motorine gelen zam oranı %50’yi aşarken, tüketiciler “ulaşım ve gıda maliyetleri de artıyor” diyerek fiyatların denetimsiz yükselişine dikkat çekiyor.

Neden Zam Geliyor?

Brent petrol fiyatları 94 dolara yükseldi.

Dolar/TL kuru yeniden 30 seviyesine dayandı.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve arz endişeleri fiyatları yukarı çekiyor.

19 Kasım 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları (Zam Öncesi)

İstanbul - Anadolu Yakası

Benzin: 54,29 TL

Motorin: 57,27 TL

LPG: 27,24 TL

İstanbul - Avrupa Yakası

Benzin: 54,29 TL

Motorin: 57,39 TL

LPG: 28,23 TL

Ankara

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 58,42 TL

LPG: 28,14 TL

İzmir

Benzin: 55,64 TL

Motorin: 58,72 TL

LPG: 27,93 TL

Zam Ne Zaman Geçerli Olacak?

Yeni motorin fiyatları, 21 Kasım 2025 Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren (00:01) geçerli olacak. Sürücüler, zam öncesi akaryakıt almak için istasyonlara yönelmeye başladı.

#Akaryakıt Fiyatları
#Benzin
#Brent Petrol
#Ekonomi
#Motorin
#Sürücü
#Zam
#Motorin Zammı
#İstanbul Motorin Fiyatı
#Ankara Motorin
#İzmir Motorin
#21 Kasım Akaryakıt Zammı
#Lpg Fiyatları
#Ulaşım Maliyeti
