Dolar
42,4475 %0.18
Euro
48,8911 %-0.13
Gram Altın
5.519,34 % -0,63
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel TOKİ Konutu Çıkıp da Sözleşme İmzalamayan Başvuru Ücretini Geri Alabilir mi?

TOKİ Konutu Çıkıp da Sözleşme İmzalamayan Başvuru Ücretini Geri Alabilir mi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kurada konut hakkı kazanıp sözleşme imzalamayan vatandaşlar, 5 bin TL’lik başvuru ücretini geri alıp alamayacağını merak ediyor. Uzmanlara göre, sözleşme imzalanmazsa başvuru bedeli iade edilmiyor. Ancak bazı istisnai durumlarda değerlendirme yapılabiliyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
TOKİ Konutu Çıkıp da Sözleşme İmzalamayan Başvuru Ücretini Geri Alabilir mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ’nin “500 Bin Sosyal Konut” kampanyasında kura süreci yaklaşırken, başvuru yapan vatandaşlar önemli bir konuyu gündeme taşıdı: Kura sonucu konut hakkı kazanıp sözleşme imzalamayanlar, yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretini geri alabilir mi?

Başvuru Ücreti (5.000 TL) Kimlere İade Ediliyor?

TOKİ’nin resmi açıklamalarına ve geçmiş uygulamalarına göre:

Kurada hak sahibi olamayanlar,

Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar (örneğin gelir sınırını aşanlar, tapulu konutu olanlar, ikamet şartını sağlamayanlar)

…yatırdıkları başvuru ücretini eksiksiz şekilde geri alabiliyor.

Peki ya kurada ismi çıkan ama sözleşme imzalamayanlar?

Bu durum biraz daha farklı işliyor.
Eğer başvuru sahibi kurada hak sahibi olmasına rağmen sözleşme imzalamazsa, yatırdığı 5.000 TL başvuru bedelini geri alamaz. Bu durum, TOKİ’nin kamuoyuyla paylaştığı başvuru kılavuzlarında da açıkça belirtiliyor.

Neden İade Edilmiyor?

Bu ücret, ön kayıt ve taahhüt bedeli olarak değerlendiriliyor. Kura sonucunda kendisine konut çıkmasına rağmen sözleşme imzalamayan kişi, projeye olan taahhüdünden vazgeçmiş sayılıyor. TOKİ, bu durumda kişisel inisiyatifle vazgeçilen başvuruların ücretini geri ödemiyor.

İstisnai Durumlar Var mı?

Ancak bazı özel durumlarda (örneğin sağlık, vefat, doğal afet vb.) resmi belge ile başvuru yapılması halinde TOKİ özel değerlendirme yapabiliyor. Bu nedenle sözleşme imzalamama gerekçesi ciddi bir mazerete dayanıyorsa, vatandaşlar durumu dilekçe ile TOKİ'ye bildirerek başvuru ücretinin iadesini talep edebilir. TOKİ'nin takdirine bağlı olarak işlem yapılmaktadır.

TOKİ Başvuru Ücreti Nasıl Geri Alınır?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru ücretlerini:

Başvuru yaptıkları Halkbank veya Emlak Katılım Bankası şubelerinden,
Kura sonuçlarının açıklanmasını takiben 5–7 iş günü içinde
T.C. kimlik numarası ile iade alabilirler.
Bankalar genellikle iade işlemini otomatik olarak gerçekleştirir; ancak bazı durumlarda vatandaşın bizzat başvurması gerekebilir.

Sonuç:

Durum5.000 TL Başvuru Ücreti İadesi
Kurada ismi çıkmayanEvet, iade edilir.
Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenEvet, iade edilir.
Kurada konut çıkıp sözleşme imzalayanHayır, ücret sözleşmeye aktarılır.
Kurada konut çıkıp sözleşme imzalamayanHayır, iade edilmez. (İstisnalar dışında)


 

#Toki Başvuru Ücreti İade
#Toki 5 Bin Tl Geri Alınır Mı
#Toki Sözleşme İmzalamayanlar
#Toki Ücret İadesi Nasıl Alınır
#Sosyal Konut Kura Sonucu
#Toki Başvuru Bedeli
#2025 Toki Projesi
Motorine Bir Zam Daha Geliyor: 2,5 TL’lik Artış Bekleniyor
Motorine Bir Zam Daha Geliyor: 2,5 TL’lik Artış Bekleniyor
#Genel / 19 Kasım 2025
TikTok’tan Yapay Zekâ Hamlesi: Hangi İçerikleri Göreceğinize Artık Siz Karar Vereceksiniz
TikTok’tan Yapay Zekâ Hamlesi: Hangi İçerikleri Göreceğinize Artık Siz Karar Vereceksiniz
#Teknoloji / 19 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
19 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
19 Kasım Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
Genel
İstanbul’da 20 Kasım’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte Kesintinin Olacağı İlçeler ve Süreleri
İstanbul’da 20 Kasım’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte Kesintinin Olacağı İlçeler ve Süreleri
Tarkan 2026 Konseri Krize Dönüştü: Bilet Fiyatları, Çökme Yaşanan Sistemler ve Karaborsa Tepkisi
Tarkan 2026 Konseri Krize Dönüştü: Bilet Fiyatları, Çökme Yaşanan Sistemler ve Karaborsa Tepkisi
Kuruluş Orhan Dizisinin Kan Turalı’sı Ahmet Olgun Sünear Kimdir?
Kuruluş Orhan Dizisinin Kan Turalı’sı Ahmet Olgun Sünear Kimdir?
BBP Lideri Mustafa Destici, Gündemi Değerlendirdi
BBP Lideri Mustafa Destici, Gündemi Değerlendirdi
Acun Ilıcalı Açıkladı! Türkiye Güzeli Survivor Kadrosuna Dahil Oldu
Acun Ilıcalı Açıkladı! Türkiye Güzeli Survivor Kadrosuna Dahil Oldu
Logitech Siber Saldırıyı Doğruladı: 1,8 TB Veri Çalınmış Olabilir
Logitech Siber Saldırıyı Doğruladı: 1,8 TB Veri Çalınmış Olabilir
Goldman Sachs, Altın Fiyatları İçin 2026 Tahminini Güncelledi
Goldman Sachs, Altın Fiyatları İçin 2026 Tahminini Güncelledi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft