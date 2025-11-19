TOKİ Konutu Çıkıp da Sözleşme İmzalamayan Başvuru Ücretini Geri Alabilir mi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ’nin “500 Bin Sosyal Konut” kampanyasında kura süreci yaklaşırken, başvuru yapan vatandaşlar önemli bir konuyu gündeme taşıdı: Kura sonucu konut hakkı kazanıp sözleşme imzalamayanlar, yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretini geri alabilir mi?

Başvuru Ücreti (5.000 TL) Kimlere İade Ediliyor?

TOKİ’nin resmi açıklamalarına ve geçmiş uygulamalarına göre:

Kurada hak sahibi olamayanlar,

Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar (örneğin gelir sınırını aşanlar, tapulu konutu olanlar, ikamet şartını sağlamayanlar)

…yatırdıkları başvuru ücretini eksiksiz şekilde geri alabiliyor.

Peki ya kurada ismi çıkan ama sözleşme imzalamayanlar?

Bu durum biraz daha farklı işliyor.

Eğer başvuru sahibi kurada hak sahibi olmasına rağmen sözleşme imzalamazsa, yatırdığı 5.000 TL başvuru bedelini geri alamaz. Bu durum, TOKİ’nin kamuoyuyla paylaştığı başvuru kılavuzlarında da açıkça belirtiliyor.

Neden İade Edilmiyor?

Bu ücret, ön kayıt ve taahhüt bedeli olarak değerlendiriliyor. Kura sonucunda kendisine konut çıkmasına rağmen sözleşme imzalamayan kişi, projeye olan taahhüdünden vazgeçmiş sayılıyor. TOKİ, bu durumda kişisel inisiyatifle vazgeçilen başvuruların ücretini geri ödemiyor.

İstisnai Durumlar Var mı?

Ancak bazı özel durumlarda (örneğin sağlık, vefat, doğal afet vb.) resmi belge ile başvuru yapılması halinde TOKİ özel değerlendirme yapabiliyor. Bu nedenle sözleşme imzalamama gerekçesi ciddi bir mazerete dayanıyorsa, vatandaşlar durumu dilekçe ile TOKİ'ye bildirerek başvuru ücretinin iadesini talep edebilir. TOKİ'nin takdirine bağlı olarak işlem yapılmaktadır.

TOKİ Başvuru Ücreti Nasıl Geri Alınır?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru ücretlerini:

Başvuru yaptıkları Halkbank veya Emlak Katılım Bankası şubelerinden,

Kura sonuçlarının açıklanmasını takiben 5–7 iş günü içinde

T.C. kimlik numarası ile iade alabilirler.

Bankalar genellikle iade işlemini otomatik olarak gerçekleştirir; ancak bazı durumlarda vatandaşın bizzat başvurması gerekebilir.

Sonuç:

Durum 5.000 TL Başvuru Ücreti İadesi Kurada ismi çıkmayan Evet, iade edilir. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen Evet, iade edilir. Kurada konut çıkıp sözleşme imzalayan Hayır, ücret sözleşmeye aktarılır. Kurada konut çıkıp sözleşme imzalamayan ❌ Hayır, iade edilmez. (İstisnalar dışında)



