8 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Yatırımcılar ve hediyeleşme geleneğini sürdüren bireyler için önemli bir değer olan altın, 8 Ocak 2026 tarihinde dengeli bir başlangıç yaptı. Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği'nin verilerine göre, 24 ayar gram altın fiyatı 6.665 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki bu stabil görünüm, son dönemdeki dalgalanmaların ardından yatırımcılar için bir nebze de olsa rahatlama sağladı.

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

Son günlerde altın fiyatlarında gözlemlenen yukarı yönlü hareketlerin ardından, 8 Ocak itibarıyla Sakarya piyasında fiyatlar daha stabil bir seyir izliyor. Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği'nden elde edilen verilere göre, piyasada işlem gören farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) 24 Ayar Gram Altın 6.190 6.665 22 Ayar Gram Altın 5.685 6.245 Çeyrek Altın 10.050 10.600 Ata Lira 41.870 44.070 Yarım Altın 20.100 21.200 Ziynet Lira 40.200 42.400

Küresel Ekonomik Verilerin Etkisi

Altın fiyatları, uluslararası ekonomik veriler ve piyasa koşullarına bağlı olarak gün içinde değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, alış ve satış fiyatları arasında küçük farklılıklar gözlemlenebilir. Sakarya'daki kuyumcular arasında rekabet ve işçilik maliyetleri bu fiyat farklılıklarını etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Yatırımcıların ve mücevher alıcılarının bu durumu göz önünde bulundurarak karar vermeleri önemlidir.

Güncel fiyatların yanı sıra, yatırımcılar için altın alım satımında piyasa dinamiklerini takip etmek ve ekonomik gelişmeleri izlemek büyük bir önem taşımaktadır. Altın, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.