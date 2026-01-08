Dolar
43,0517 %0.02
Euro
50,3209 %0.03
Gram Altın
6.131,50 % -0,46
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 8 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

8 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
8 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
Okunma Süresi: 2 dk

Yatırımcılar ve hediyeleşme geleneğini sürdüren bireyler için önemli bir değer olan altın, 8 Ocak 2026 tarihinde dengeli bir başlangıç yaptı. Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği'nin verilerine göre, 24 ayar gram altın fiyatı 6.665 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki bu stabil görünüm, son dönemdeki dalgalanmaların ardından yatırımcılar için bir nebze de olsa rahatlama sağladı.

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

Son günlerde altın fiyatlarında gözlemlenen yukarı yönlü hareketlerin ardından, 8 Ocak itibarıyla Sakarya piyasında fiyatlar daha stabil bir seyir izliyor. Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği'nden elde edilen verilere göre, piyasada işlem gören farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL)
24 Ayar Gram Altın 6.190 6.665
22 Ayar Gram Altın 5.685 6.245
Çeyrek Altın 10.050 10.600
Ata Lira 41.870 44.070
Yarım Altın 20.100 21.200
Ziynet Lira 40.200 42.400

Küresel Ekonomik Verilerin Etkisi

Altın fiyatları, uluslararası ekonomik veriler ve piyasa koşullarına bağlı olarak gün içinde değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, alış ve satış fiyatları arasında küçük farklılıklar gözlemlenebilir. Sakarya'daki kuyumcular arasında rekabet ve işçilik maliyetleri bu fiyat farklılıklarını etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Yatırımcıların ve mücevher alıcılarının bu durumu göz önünde bulundurarak karar vermeleri önemlidir.

Güncel fiyatların yanı sıra, yatırımcılar için altın alım satımında piyasa dinamiklerini takip etmek ve ekonomik gelişmeleri izlemek büyük bir önem taşımaktadır. Altın, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.

Emanet Filmi Hakkında Her Şey: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri
Emanet Filmi Hakkında Her Şey: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri
#Magazin / 08 Ocak 2026
8 Ocak 2026 Televizyon Yayın Akışı
8 Ocak 2026 Televizyon Yayın Akışı
#Gündem / 08 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
8 Ocak Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’nin Litresi Kaç TL?
8 Ocak Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’nin Litresi Kaç TL?
Gündem
Aydın Valiliği'nden Domuz Eti İddialarına Açıklama
Aydın Valiliği'nden Domuz Eti İddialarına Açıklama
Eşref Rüya Ekranlara Ara Verdi! 28. Bölüm Ne Zaman?
Eşref Rüya Ekranlara Ara Verdi! 28. Bölüm Ne Zaman?
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Güllü'nün Dosyasında Flaş Gelişme: Tuğyan'ın Mesajları Ortaya Çıktı
Güllü'nün Dosyasında Flaş Gelişme: Tuğyan'ın Mesajları Ortaya Çıktı
Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan Çifte Başarı
Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan Çifte Başarı
Göztepe’nin Yeni Transferi Alexis Antunes, İlk Maçında Golle Tanıştı
Göztepe’nin Yeni Transferi Alexis Antunes, İlk Maçında Golle Tanıştı
Ömer Bolat'ın AB Temasları Sürüyor
Ömer Bolat'ın AB Temasları Sürüyor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft