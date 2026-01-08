Dolar
43,0517 %0.02
Euro
50,3209 %0.03
Gram Altın
6.131,50 % -0,46
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Lodos, Denizi İş Yerlerine Taşıdı

Lodos, Denizi İş Yerlerine Taşıdı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Lodos, Denizi İş Yerlerine Taşıdı
Okunma Süresi: 2 dk

Balıkesir'in Edremit ilçesi, özellikle yaz aylarında birçok tatilcinin ilgisini çeken Altınoluk bölgesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos fırtınası sabah saatlerinde büyük bir felakete yol açtı. Rüzgarın hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar ulaşarak dev dalgaların oluşmasına neden oldu ve bu durum, deniz seviyesinin yükselmesine sebep oldu.

Şiddetli Rüzgar ve Oluşan Hasar

Edremit'in sahil şeridinde meydana gelen dalgalar, kordon boyundaki yürüyüş yollarını ve çok sayıda turistik işletmeyi sular altında bıraktı. İşletmelerdeki maddi hasarın boyutu, henüz net olarak belirlenememişken, esnaf ve yerel halk zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisiyle birlikte, deniz suyu iş yerlerine kadar taşarak, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Yerel Halkın Tepkisi ve Yardım Talepleri

Bölge sakinleri ve işletmeciler, yaşanan bu durum karşısında yetkililerden yardım talebinde bulundu. Suların bir an önce tahliye edilmesi için acil müdahale bekleyen halk, ekiplerin hızla bölgeye ulaşmasını umuyor. Şiddetli lodos fırtınasının etkisinin yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği, bu durumun da daha fazla hasara yol açabileceği ifade ediliyor.

Edremit’teki bu doğal afet, yerel yönetimlerin acil durum planlarını gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu fırtınanın ardından bölge halkının karşılaştığı zorluklar, yaz sezonu öncesinde önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Yetkililerin duruma hızlıca müdahale etmesi, hem işletmelerin hem de vatandaşların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi açısından hayati önem taşıyor.

8 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
8 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
#Gündem / 08 Ocak 2026
Emanet Filmi Hakkında Her Şey: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri
Emanet Filmi Hakkında Her Şey: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri
#Magazin / 08 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
8 Ocak 2026 Televizyon Yayın Akışı
8 Ocak 2026 Televizyon Yayın Akışı
Gündem
8 Ocak Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’nin Litresi Kaç TL?
8 Ocak Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’nin Litresi Kaç TL?
Aydın Valiliği'nden Domuz Eti İddialarına Açıklama
Aydın Valiliği'nden Domuz Eti İddialarına Açıklama
Eşref Rüya Ekranlara Ara Verdi! 28. Bölüm Ne Zaman?
Eşref Rüya Ekranlara Ara Verdi! 28. Bölüm Ne Zaman?
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Güllü'nün Dosyasında Flaş Gelişme: Tuğyan'ın Mesajları Ortaya Çıktı
Güllü'nün Dosyasında Flaş Gelişme: Tuğyan'ın Mesajları Ortaya Çıktı
Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan Çifte Başarı
Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan Çifte Başarı
Göztepe’nin Yeni Transferi Alexis Antunes, İlk Maçında Golle Tanıştı
Göztepe’nin Yeni Transferi Alexis Antunes, İlk Maçında Golle Tanıştı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft